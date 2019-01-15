12 января 2019 года, в канун 100-летней годовщины начала геноцида казачества, в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор в Новочеркасске была передана святыня, призванная усилить молитвы современного русского казачества о своих предках-казаках, которые были невинно убиты руками большевиков, сообщает официальный сайт Вознесенского собора.

Молебен перед иконой, написанной по благословению духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илии (Ноздрина), совершил настоятель Патриаршего Вознесенского собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении сопровождавшего святыню сотрудника Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерея Александра Терпугова и штатного клирика соборного храма Новочеркасска иерея Андрея Карачуна.

По окончании молебна протоиерей Георгий Сморкалов обратился к молившимся — представителям казачьих станиц и юртов Новочеркасского округа Всевеликого Войска Донского и прихожанам храма.

«Считаные дни отделяют нас от трагической и скорбной даты в истории России, в истории Дона, — сказал настоятель Патриашего Вознесенского собора. — 24 января 1919 года была подписана так называемая директива о расказчивании и поголовном истреблении казаков, как единственной на тот момент силы, способной к самоорганизации. Сто лет отделяет нас от тех страшных дней, когда Дон онемел от ужаса. Но до сих пор трагедия эта отзывается в сердцах казаков незаживающей болью».

Отец Георгий отметил, что Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор — это духовный центр казаков, а оттого — и место особой молитвы о всех невинно убиенных, за веру, Дон и Отечество жизнь положивших. «К иконе преподобного Сергия Радонежского, установленной в соборе в память об участнике Ледового похода Добровольческой армии генерале Сергее Маркове, иконе Божией Матери „Скоропослушница“, установленной в память об участниках Ледового похода, добавится теперь и икона „Казачья Голгофа“ — образ, воплотивший всю трагедию казаков», — отметил священник.

Центральной частью иконы является собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской на фоне храма — собирательного образа Церкви, символа Царствия Небесного. Вокруг расположены иконы Божией Матери, особо почитаемых казачеством: Покрова Божией Матери, Августовской, Азовской, Ахтырской, Донской, Моздокской, Самарской, Табынской. Внизу надпись в память столетия указа «о расказачивании». По периметру иконы размещены гербы войсковых казачьих обществ.

Икона была освящена членом Высшего Церковного Совета, председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите прав материнства и детства, членом Совета по делам казачества при Президенте России протоиереем Димитрием Смирновым, который активно поддержал это доброе начинание по созданию новой святыни казачества.

Русская линия