Русская линия
Сводка новостей от 15 января 2019

Участники зимней школы реставрации в Архангельске отреставрировали 27 старинных икон

Студенты — участники зимней школы реставрации, которая в субботу завершилась в Архангельске, вывели из аварийного состояния 27 икон. Как рассказала ТАСС организатор проекта ответственный секретарь Союза реставраторов России Мария Портнова, в проекте участвовали студенты профильных вузов из разных регионов страны.

«За 10 дней (с 3 января) в Архангельске ребятам удалось сделать много: реставраторы укрепили весь чин икон из Богоявленской церкви Ошевенского погоста (Каргопольского района Архангельской области) — это 22 иконы. Плюс еще пять икон вне иконостаса. Выведено из аварийного состояния и полностью укреплено 27 икон», — сказала Портнова.

Кроме практической части, у студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Владимира был курс лекций. Вместе с ними теорию изучали и сотрудники архангельских музеев.

«Участники школы выводили из аварийного состояния иконы с укреплением многочисленных иссушений красочного слоя, они выполняли работы по удалению старого потемневшего покрытия, где-то частично восполняли утрату красочного слоя, где-то делали тонировку, наносили защитный слой реставрационного покрытия. Они работали с различными материалами нашего партнера — завода художественных красок «Невская палитра», — отметила собеседница агентства.

Отреставрированные иконы будут представлены на выставке в архангельском музее изобразительных искусств в марте. «В этом году руководство Архангельской области ходатайствует о финансировании реставрации Богоявленского храма: храм с большой историей и требует серьезной реставрации. Когда отреставрируется храм, иконы уедут туда», — пояснила организатор школы.

По ее словам, следующая школа реставрации пройдет в Крыму. «Она будет проходить в музее „Херсонес Таврический“ в Крыму, мы будем реставрировать керамику», — сказала она.

Русская линия

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Участники зимней школы реставрации в Архангельске отреставрировали 27 старинных икон

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