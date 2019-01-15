Среди архиереев Константинопольского Патриархата далеко не все разделяют позицию Патриарха Варфоломея по ситуации на Украине. Так, епископ Константинопольской Церкви митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) считает, что глава Фанара совершил большую ошибку, легализовав украинских раскольников, сообщает «Союз православных журналистов».

По мнению известного патролога и богослова, почетного председателя Международного института афонского наследия, автокефалия была предоставлена раскольническим структурам УПЦ КП и УАПЦ. Об этом владыка заявил, выступая на Первой Конференции Международной Православной богословской ассоциации (The International Orthodox Theological Association).

9 января 2019 года, уже после выдачи Томоса, митрополит Каллист заявил, что «Константинопольский Патриархат «даровал автокефалию схизматическим группам — так называемому «Киевскому патриархату» под руководством Филарета Денисенко и так называемой Автокефальной церкви под руководством митрополита Макария».

Вместе с тем, некоторые украинские СМИ обратили внимание, что Томос об автокефалии «ПЦУ» был подписан далеко не всеми членами Синода Константинопольского Патриархата и ситуация, когда документ пришлось возвращать из Украины в Стамбул, возникла именно из-за несогласия части константинопольских архиереев.

По данным украинских журналистов, под документом стоят подписи владык, половина из которых не являются членами Синода, а те, что официально входят в этот список свои подписи ставить отказались. Так, что и на Фанаре действия Патриарха Варфоломея на Украине, судя по всему, не имеют полной поддержки.

Русская линия