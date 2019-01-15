Идеология мертвит, Дух же Божий оживотворяет и то, что умерло. Вот почему в вопросах духовных странно слышать от церковных людей политическую аргументацию. Политика — вещь очень переменчивая, и если церковные люди в вопросах устроения Церкви начинают размышлять, как политики, ни к чему хорошему это привести не может.

Примеров этому можно представить множество, и не все они будут для нас приятны.

Вот уже несколько столетий весь православный мир видит, как наши братья греки не могут смириться с тем, что Константинополь пал в 1453 году. Они до сих пор чают восстановления Византийской империи, хотя умом прекрасно понимают, что это практически невозможно. Но об этом мечтал и пророчествовал даже такой известный в России старец, как Паисий Святогорец. Казалось бы, святой жизни человек, но и он был не чужд национальных мечтаний.

Представим на минутку, что если бы вдруг каким-то чудом это, действительно, произошло, и Константинополь возродился. Что это принесло бы православному миру? Только хаос и многочисленные расколы. Сегодня всем уже очевидно, что если Патриарх Варфоломей и сейчас, не имея реальной силы, отзывает древние грамоты и упраздняет целые Церкви, то получив Константинополь назад, он бы тут же приступил к перекройке канонических территорий всех Церквей, начиная с Элладской и так далее.

Поэтому Господь, видимо, и не попускает восстановления Византийской империи.

Это про греков, и это нам приятно. Однако, то же самое можно сказать и про русских. Любому русскому человеку любо словосочетание «Святая Русь», и многие из нас живут идеей о «Москве — третьем Риме». Однако, если быть честными, надо признать, что сама эта идея сродни мечтаниям греков о возрождении Константинополя. Сколько боли и скорбей принесла идея инока Филофея православным грекам. Они до сих пор с большой обидой говорят об этом. Прошли безбожные советские годы, «третий Рим» пал под большевиками и на 70 лет превратился в столицу безбожного государства, а нам всё равно приятна эта идея, и отказываться от неё никто из русских не станет.

Однако, история показывает, что Господь наказал как греческих, так и русских идеологов, и Византийская империя пала, и Российская, а в целостности осталась только Церковь Христова, она неизменно живёт, а всё остальное умирает. Тем не менее, многие из нас продолжают мыслить идеологически и приводить политические аргументы в церковных вопросах.

Вот и некоторые наши братья грузины ведут себя точно так же, ориентируясь на политические идеологемы. Так, митрополит Потийский и Хобский Григорий (Бербичашвили) на днях раскритиковал грузинские власти за то, что они до сих пор не поздравили братскую для Грузии Украину с автокефалией, сообщает РИА Новости.

«Когда мы слышим, что политические лидеры намерены рассмотреть этот вопрос вместе с Церковью, в этом случае они либо не понимают свою ответственность в отношении своих коллег и дружеской страны, либо введены в заблуждение ложным понятием религиозности», — заявил митрополит Григорий во время воскресной Литургии в соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Владыка выразил сожаление, что власти «всё ещё не спешат поздравить Украину». Он добавил, что «автокефалия украинской церкви является водоразделом между прошлым и будущим». «Если страх ослепит нас, и мы встанем на неверном пути, несомненно, мы будем отделены от свободного мира и надолго будет забыта желанная многими поколениями свобода и независимость», — сказал архиерей Грузинской Церкви.

Согласитесь: если бы не знать, что это говорит архиерей, можно было бы подумать, что эти слова принадлежат какому-то политику. Никаких религиозных мыслей о ситуации на Украине в словах владыки Григория нет. В этом вопросе он руководствуется сугубо политическими соображениями.

«Сегодня Россия для Грузии враг, а Украина — друг, потому и раскольников можно признать», — вот основной посыл проповеди владыки. Но что будет делать Грузинская Церковь, если завтра окажется всё наоборот, Россия станет другом, а Украина врагом? Ведь политика — вещь переменчивая.

Конечно, вряд ли нам стоит строго судить грузинского архипастыря, ведь мы и сами очень часто грешим всякого рода идеологемами в церковных вопросах. Жаль только верующих канонической УПЦ, которых ныне гонят украинские власти. Впрочем, они, как исповедники Христовы, на том свете, скорее всего, будут жалеть таких, как мы, церковных идеологов.

Русская линия