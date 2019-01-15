Один из архиереев Грузинского Патриархата призвал признать автокефалию «ПЦУ» из-за того, что Украина является братской для Грузии страной, а Россия нет…
Идеология мертвит, Дух же Божий оживотворяет и то, что умерло. Вот почему в вопросах духовных странно слышать от церковных людей политическую аргументацию. Политика — вещь очень переменчивая, и если церковные люди в вопросах устроения Церкви начинают размышлять, как политики, ни к чему хорошему это привести не может.
Примеров этому можно представить множество, и не все они будут для нас приятны.
Вот уже несколько столетий весь православный мир видит, как наши братья греки не могут смириться с тем, что Константинополь пал в 1453 году. Они до сих пор чают восстановления Византийской империи, хотя умом прекрасно понимают, что это практически невозможно. Но об этом мечтал и пророчествовал даже такой известный в России старец, как Паисий Святогорец. Казалось бы, святой жизни человек, но и он был не чужд национальных мечтаний.
Представим на минутку, что если бы вдруг каким-то чудом это, действительно, произошло, и Константинополь возродился. Что это принесло бы православному миру? Только хаос и многочисленные расколы. Сегодня всем уже очевидно, что если Патриарх Варфоломей и сейчас, не имея реальной силы, отзывает древние грамоты и упраздняет целые Церкви, то получив Константинополь назад, он бы тут же приступил к перекройке канонических территорий всех Церквей, начиная с Элладской и так далее.
Поэтому Господь, видимо, и не попускает восстановления Византийской империи.
Это про греков, и это нам приятно. Однако, то же самое можно сказать и про русских. Любому русскому человеку любо словосочетание «Святая Русь», и многие из нас живут идеей о «Москве — третьем Риме». Однако, если быть честными, надо признать, что сама эта идея сродни мечтаниям греков о возрождении Константинополя. Сколько боли и скорбей принесла идея инока Филофея православным грекам. Они до сих пор с большой обидой говорят об этом. Прошли безбожные советские годы, «третий Рим» пал под большевиками и на 70 лет превратился в столицу безбожного государства, а нам всё равно приятна эта идея, и отказываться от неё никто из русских не станет.
Однако, история показывает, что Господь наказал как греческих, так и русских идеологов, и Византийская империя пала, и Российская, а в целостности осталась только Церковь Христова, она неизменно живёт, а всё остальное умирает. Тем не менее, многие из нас продолжают мыслить идеологически и приводить политические аргументы в церковных вопросах.
Вот и некоторые наши братья грузины ведут себя точно так же, ориентируясь на политические идеологемы. Так, митрополит Потийский и Хобский Григорий (Бербичашвили) на днях раскритиковал грузинские власти за то, что они до сих пор не поздравили братскую для Грузии Украину с автокефалией, сообщает РИА Новости.
«Когда мы слышим, что политические лидеры намерены рассмотреть этот вопрос вместе с Церковью, в этом случае они либо не понимают свою ответственность в отношении своих коллег и дружеской страны, либо введены в заблуждение ложным понятием религиозности», — заявил митрополит Григорий во время воскресной Литургии в соборе Святой Троицы в Тбилиси.
Владыка выразил сожаление, что власти «всё ещё не спешат поздравить Украину». Он добавил, что «автокефалия украинской церкви является водоразделом между прошлым и будущим». «Если страх ослепит нас, и мы встанем на неверном пути, несомненно, мы будем отделены от свободного мира и надолго будет забыта желанная многими поколениями свобода и независимость», — сказал архиерей Грузинской Церкви.
Согласитесь: если бы не знать, что это говорит архиерей, можно было бы подумать, что эти слова принадлежат какому-то политику. Никаких религиозных мыслей о ситуации на Украине в словах владыки Григория нет. В этом вопросе он руководствуется сугубо политическими соображениями.
«Сегодня Россия для Грузии враг, а Украина — друг, потому и раскольников можно признать», — вот основной посыл проповеди владыки. Но что будет делать Грузинская Церковь, если завтра окажется всё наоборот, Россия станет другом, а Украина врагом? Ведь политика — вещь переменчивая.
Конечно, вряд ли нам стоит строго судить грузинского архипастыря, ведь мы и сами очень часто грешим всякого рода идеологемами в церковных вопросах. Жаль только верующих канонической УПЦ, которых ныне гонят украинские власти. Впрочем, они, как исповедники Христовы, на том свете, скорее всего, будут жалеть таких, как мы, церковных идеологов.