Греция близка к политическому кризису из-за того, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказывается прислушаться с голосу многочисленных архиереев Элладской Православной Церкви и представителей оппозиции в вопросе переименования соседней Македонии и продолжает поддерживать Преспанское соглашение, согласно которому Македония будет переименована в Северную Македонию.

Греки возмущены тем, что новое название соседнего государства, по сути, подтверждает, что бывшая югославская республика является Македонией, пусть и северной её частью, хотя это название в Греции считают принадлежащим исключительно грекам.

«Правительство Греции взяло на себя историческую ответственность, подписав Преспанское соглашение о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония ради стабильности и национальных интересов», — заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщает РИА Новости.

Правительство отстояло свою национальную линию и не намерено отступать, сказал Ципрас, выступая в воскресенье вечером на мероприятии «Ставка по Преспанскому соглашению» в афинском Дворце музыки, где обсуждалось содержание договора и его последствия.

Преспанскую сделку поддерживают сильные мира сего в лице США и ЕС, представители которых хотели бы видеть Македонию в составе НАТО, а потому Ципрас не боится никаких последствий и возмущения народа. Он знает, что, в крайнем случае, его поддержат западные страны.

Впрочем, возмущение политикой Ципраса среди греков растёт с каждым днём. Так, в воскресенье подал в отставку из-за разногласий по соглашению со Скопье министр обороны Панос Камменос, который является лидером партии «Независимые греки». Позднее он заявил о выходе его партии из правящей коалиции. Ципрас в связи с этим поставил в парламенте вопрос о доверии его кабинету. Голосование по этому вопросу ожидается 16 января 2019 года.

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