Вчера украинские СМИ наперебой сообщали о пожаре в Киево-Печерской лавре, где горело какое-то двухэтажное церковное строение. Однако, вскоре оказалось, что монастырь к этому зданию не имеет никакого отношения, и оно находиться в ведении музея, сообщает ТАСС.

В заблуждение всех ввела Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, которая в своём Facebook сообщила, что горящее отдельно стоящее здание «принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры».

Площадь пожара составила около 200 кв. м., он привёл к обрушению перекрытия площадью 50 кв. м.

В свою очередь, глава Информационно-просветительского отдела канонической Украинской Православной Церкви архиепископ Климент подчеркнул, что монастырь не имеет никакого отношения к этому инциденту.

«Пожар произошёл в одном из зданий, которое находится в ведении музея-заповедника Киево-Печерской лавры, на территории Верхней лавры, к самому монастырю это здание никакого отношения не имеет», — подчеркнул владыка. Архипастырь отметил, что здание «давно уже было в заброшенном состоянии — заколочено и с выбитыми окнами, нуждалось в аварийном ремонте». По его словам, «таких сооружений на территории заповедника достаточно».

«Пожар произошел в административном здании, оно не жилое и относится к зоне ответственности государственного заповедника. Монастырь не имеет к нему никакого доступа и никогда там не был», — подтвердил, в свою очередь, председатель Юридического отдела УПЦ отец Александр Бахов.

Русская линия