Члены Синода постановили, что не будут сослужить и причащаться только с теми греческими архиереями, которые запятнают себя сослужением с украинскими раскольниками…

Св. Синод Русской Православной Церкви, рассмотревший сегодня вопрос признания «ПЦУ» со стороны Элладской Церкви, не стал разрывать евхаристическое общение с греческими архиереями, указав на то, что Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви не голосовал за признание украинских раскольников. Члены Синода указали, что нет документов с подписями всех греческих архиереев, в котором бы говорилось о признании «ПЦУ». В связи с этим Синод постановил не иметь евхаристического общения только с теми иерархами Элладской Церкви, которые запятнают себя сослужением с украинскими раскольниками.

«Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь — чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову. Да укрепит их Господь в исповедническом подвиге, молитвами святителей Марка Эфесского и Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и всех тех греческих святых, которых почитали и чтут у нас, на Святой Руси», — говорится в специальном заявлении по этому поводу.

«Вместе с тем мы помним, что священные каноны Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения (Апост. 10, 11, 12; I Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ. Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви», — отмечается в документе.

«Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнёт за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола», — говорится в тексте заявления.

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