Из-за нового углеродного налога цены вырастут на топливо и транспорт, а также поднимутся тарифы ЖКХ…

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что разработанный Министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Известия».

С идеей введения углеродного налога ранее выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Таким образом он предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

По данным издания, документ предлагает определить общий максимально допустимый объём прямых выбросов парниковых газов для предприятий в объёме 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В первую очередь, как отмечают «Известия», налог коснётся предприятий топливно-энергетического комплекса.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло отметил, что, поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, а также вызовет подорожание продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.

В Совете Федерации, где не поддержали разработанную Минэкономразвития версию законопроекта, усомнились в эффективности предложенных мер. Сенаторы направили вице-премьеру Константину Чуйченко свои предложения по доработке документа, пишут «Известия».

Впрочем, нет никаких сомнений, что российские власти продолжат поиски новых возможностей пополнить казну. В последнее время все инициативы российских чиновников сводятся именно к тому, чтобы собрать как можно больше средств с населения. Так что, если не будет налога на углерод, то появится налог на что-нибудь другое. Антироссийские санкции и низкие цены на нефть дают о себе знать.

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