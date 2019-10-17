Русская линия
Сводка новостей от 17 октября 2019

На Афоне появились надписи на стенах против визита Патриарха Варфоломея
Неизвестные монахи на греческом языке написали, что глава Фанара является антихристом…

Антиварфоломеевские лозунги на Афоне19 октября 2019 года на Святую Гору Афон намерен прибыть Константинопольский Патриарх Варфоломей, однако его визит может быть омрачён протестами монахов против его действий на Украине. Об этом свидетельствуют надписи, появившиеся на стенах афонских строений против его визита.

О том, что неизвестные монахи исписали ряд стен афонских строений антиварфоломеевскими лозунгами, сообщило греческое агентство «Ромфея».

Антиварфоломеевские лозунги на АфонеКак известно, среди афонских монахов визит Патриарха Варфоломея вызывает смуту и тревогу, поскольку после признания Фанаром украинских раскольников афонские монашествующие не знают, чего можно ожидать от своего Патриарха, и опасаются, что он попытается привезти с собой на Гору главу ПЦУ Епифания Думенко.

Атмосфера на Святой Горы Афон накануне визита крайне напряжённая, и чем может окончиться поездка Патриарха Варфоломея, никто не знает.

В настоящее время большинство афонских монастырей отказываются признавать «ПЦУ» и принимать у себя представителей украинских раскольников. Однако, есть и те, кто готов сослужить с ними. К последним, в частности, относятся монастыри Ксенофонт, Пантократор, Иверон и Новый Эсфигмен. Особняком стоит здесь Ватопед, который старается занять промежуточную позицию, но на него оказывается серьёзное давление.

Русская линия

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