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Сводка новостей от 17 октября 2019

В Москве открылось внеочередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Члены Синода рассмотрят вопрос признания украинских раскольников со стороны Элладской Церкви…

Св. Синод Русской Православной Церкви17 октября 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Синода со вступительным словом:

«Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие члены Священного Синода Русской Православной Церкви!

Сегодня мы открываем чрезвычайное внеочередное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли в общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской Православной Церкви — ввиду известных вам действий Константинопольского Патриархата и возможных дальнейших действий как Константинопольского Патриархата, так и других Церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине.

Вы понимаете, что данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал. И да поможет нам Господь!"

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Тверской и Кашинский Савва, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, митрополит Челябинский и Миасский Григорий, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Сурожский Матфей.

Русская линия

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