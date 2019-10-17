День милосердия и сострадания ко всем, во узах и темницах находящимся, прошел в Ектеринбургской епархии

В Екатеринбургской епархии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла прошел «День милосердия и сострадания ко всем, во узах и темницах находящимся», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Это традиционная ежегодная благотворительная акция Русской Православной Церкви, целью которой является привлечение общественного внимания к проблемам тюрем и нуждам заключенных.

— В день Покрова Пресвятой Богородицы после Божественной литургии в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области было совершено молебное пение о православных христианах, в заключении пребывающих, — рассказал руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Есенин.

Отец Александр отметил, что греховные привычки, укорененные в сердцах узников, длительное общение в криминальной среде и тяжкие преступления подчас усиливают власть зла над людьми и являются показателем общего духовного нездоровья общества.

— Вот почему попечение о заключенных не может быть возложено только на представителей особых государственных служб. Никакие психологические технологии и социальные программы по возвращению заключенных в общество не могут дать желаемого результата без покаяния, осознания и принятия самими заключенными в качестве руководства в жизни евангельской нравственности и заповедей Божиих, на которых зиждутся законы, положенные в основание человеческого бытия, — подытожил протоиерей Александр Есенин.

Так же руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии рассказал, что уже не первый год в рамках Дня милосердия плодотворно сотрудничают отделы по тюремному служению и социального служения Екатеринбургской епархии и собирают подарки для осужденных и подследственных. В этом году подарки подготовлены во все исправительные колонии и СИЗО и включают в себя чай, сладости, средства гигиены.

Добавим, что праздник «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся», проводимая в исправительных учреждениях ГУФСИН России по свердловской области соединен с «Неделей молитвы», в особых прошениях которой отражены духовные нужды и переживания наших собратьев, находящихся в местах принудительного содержания: об исполнении в отношении подследственных правосудия в государственных инстанциях и судах, о живых и усопших жертвах совершенных преступлений, о сохранении родственных связей и семейных отношений заключенных, о возвращении в общество узников законопослушными гражданами и о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, проходящих государственную службу в непростых условиях режимных учреждений.

Русская линия