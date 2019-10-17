16 октября 2019 года после продолжительной болезни в Москве отошёл ко Господу профессор Московской духовной академии, член Научно-редакционного совета по изданию Православной энциклопедии Александр Торгомович Казарян, сообщает Седмица.Ru.

Александр Торгомович родился 30 августа 1944 г. Успешно окончив философский факультет Московского государственного университета в 1973 г., он поступил в аспирантуру кафедры истории зарубежной философии и защитил кандидатскую диссертацию в 1976 г.

В 1980 г. началась его преподавательская деятельность в Московском полиграфическом институте.

С 1991 г. Александр Торгомович работал в журнале «Начала». В 1996—2000 гг. занимал пост главного редактора. В 1995—2003 гг. А. Т. Казарян был деканом философско-богословского факультета Российского Православного университета св. апостола Иоанна Богослова (РПУ), а с 2003 по 2009 г. заведующим кафедрой философии РПУ.

В 2002 г. А. Т. Казарян защитил докторскую диссертацию по философии, с 2004 г. являлся профессором Московской духовной академии.

С 2000 г. Александр Торгомович входил в Научно-редакционный совет Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», был автором статей по русской и зарубежной философии.

Русская линия