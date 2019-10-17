Завершён приём заявок на конкурс «Православная инициатива 2019−2020»
Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» подвел итоги заявочной кампании Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019−2020», которая завершилась 15 октября 2019 года, сообщает Патриархия.Ru.
Всего на конкурс поступило 989 заявок из 74 регионов РФ и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 201 в номинации «Малые города и села».
Лидером по количеству заявок являются Красноярский край, Нижегородская, Омская, Ростовская, Саратовская области, Москва, Республика Удмуртия. В числе участников 412 государственных, 322 религиозных, 218 некоммерческих и 37 коммерческих организаций.
Количество представленных на конкурс заявок распределилось следующим образом по проектным направлениям:
«Образование и воспитание» — 344;
«Социальное служение» — 260, среди них 9 проектов в номинации «Приюты для беременных»;
«Культура» — 307;
«Информационная деятельность» — 78.
Согласно утвержденному Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Положению о программе конкурса и извещению о его объявлении, победители конкурса будут объявлены не позднее 15 января 2020 года.
Реализация проектов начнется 15 февраля и завершится 15 ноября 2020 года.