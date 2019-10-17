Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» подвел итоги заявочной кампании Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019−2020», которая завершилась 15 октября 2019 года, сообщает Патриархия.Ru.

Заявки на конкурс принимались с 1 сентября на сайте www.newpravkonkurs.ru.

Всего на конкурс поступило 989 заявок из 74 регионов РФ и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 201 в номинации «Малые города и села».

Лидером по количеству заявок являются Красноярский край, Нижегородская, Омская, Ростовская, Саратовская области, Москва, Республика Удмуртия. В числе участников 412 государственных, 322 религиозных, 218 некоммерческих и 37 коммерческих организаций.

Количество представленных на конкурс заявок распределилось следующим образом по проектным направлениям:

«Образование и воспитание» — 344;

«Социальное служение» — 260, среди них 9 проектов в номинации «Приюты для беременных»;

«Культура» — 307;

«Информационная деятельность» — 78.

Согласно утвержденному Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Положению о программе конкурса и извещению о его объявлении, победители конкурса будут объявлены не позднее 15 января 2020 года.

Реализация проектов начнется 15 февраля и завершится 15 ноября 2020 года.

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