Русская линия
Сводка новостей от 17 октября 2019

В Петербурге хотят снести православный храм

В Санкт-Петербурге в районе Озерки под угрозой сноса оказался православный храм Святителя Николая, который был признан незаконной постройкой.

«Очевидно, что это будет первый случай в новейшей истории России, когда по решению чиновников сносят действующий православный храм», — приводит слова настоятеля прихода священника Александра Гинкеля «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету «НГ-Религии».

В 2013 году в районе Озерки началось строительство жилого комплекса, а в 2014 году частная стройкомпания с благословения митрополита Петербургского Варсонофия возвела там небольшую деревянную часовню.

В 2018 году фирма-строитель храма обанкротилась, в рамках судебного дела о банкротстве выяснилось, что разрешительная документация на храм отсутствует, а застройщик не заключал договора передачи часовни с Петербургской епархией. Таким образом, юридически храм считается незаконным самостроем.

Позднее в Арбитражный суд Петербурга был подан иск о сносе храма, в материалах которого утверждалось, что жителям ЖК мешает раздающийся из храма колокольный звон.

«Снос храма по решению суда — вещь экстраординарная. С другой стороны, если храм построен с нарушением закона, надо строго спрашивать с тех, кто допустил это и довел ситуацию до абсурда», — сказал изданию глава комитета петербургского парламента по образованию, науке и культуре Максим Резник.

По мнению защитника действующего храма, координатора петербургского отделения движения «Воины света» Глеба Лихотина, снос станет юридическим прецедентом, позволяющим сносить храмы, мечети и синагоги, при этом активист считает, что «недочеты можно найти в строительной документации любого возведенного объекта».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Св. Синод Русской Православной Церкви не стал разрывать евхаристическое общение с Элладской Православной Церковью
Члены Синода постановили, что не будут сослужить и причащаться только с теми греческими архиереями, которые запятнают себя сослужением с украинскими раскольниками...

В Москве открылось внеочередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Члены Синода рассмотрят вопрос признания украинских раскольников со стороны Элладской Церкви...

Вопрос: какая Церковь последует за Афинами и признает украинских раскольников? Ответ: пока никакая
Профанарский портал Orthodoxtimes.com, созданный при участии США на основе «Ромфея.Новости», откровенно оценил шансы признания «ПЦУ»...

Россиян вновь ждёт повышение цен на транспорт и тарифов на ЖКХ
Из-за нового углеродного налога цены вырастут на топливо и транспорт, а также поднимутся тарифы ЖКХ...

На Афоне появились надписи на стенах против визита Патриарха Варфоломея
Неизвестные монахи на греческом языке написали, что глава Фанара является антихристом...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем подвиг солдата Леонтия Коренного, а также русских ученых А.Т.Болотова и П.И.Ковалевского...

Патриарх Кирилл провел совещание, посвященное подготовке II Съезда Общества русской словесности

Отошёл ко Господу профессор Московской духовной академии Александр Казарян

В Санкт-Петербурге откроется выставка, посвящённая адмиралу Федору Ушакову

Завершён приём заявок на конкурс «Православная инициатива 2019−2020»

Вечер памяти священномученика митрополита Серафима (Чичагова) пройдет в Псково-Печерском монастыре

День милосердия и сострадания ко всем, во узах и темницах находящимся, прошел в Ектеринбургской епархии

В Москве состоится премьерный показ фильма об игумене Серафиме (Кузнецове)

В Петербурге хотят снести православный храм

В Москве открылись очередные курсы для новопоставленных архиереев Русской Православной Церкви

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика