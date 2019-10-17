В Санкт-Петербурге в районе Озерки под угрозой сноса оказался православный храм Святителя Николая, который был признан незаконной постройкой.

«Очевидно, что это будет первый случай в новейшей истории России, когда по решению чиновников сносят действующий православный храм», — приводит слова настоятеля прихода священника Александра Гинкеля «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету «НГ-Религии».

В 2013 году в районе Озерки началось строительство жилого комплекса, а в 2014 году частная стройкомпания с благословения митрополита Петербургского Варсонофия возвела там небольшую деревянную часовню.

В 2018 году фирма-строитель храма обанкротилась, в рамках судебного дела о банкротстве выяснилось, что разрешительная документация на храм отсутствует, а застройщик не заключал договора передачи часовни с Петербургской епархией. Таким образом, юридически храм считается незаконным самостроем.

Позднее в Арбитражный суд Петербурга был подан иск о сносе храма, в материалах которого утверждалось, что жителям ЖК мешает раздающийся из храма колокольный звон.

«Снос храма по решению суда — вещь экстраординарная. С другой стороны, если храм построен с нарушением закона, надо строго спрашивать с тех, кто допустил это и довел ситуацию до абсурда», — сказал изданию глава комитета петербургского парламента по образованию, науке и культуре Максим Резник.

По мнению защитника действующего храма, координатора петербургского отделения движения «Воины света» Глеба Лихотина, снос станет юридическим прецедентом, позволяющим сносить храмы, мечети и синагоги, при этом активист считает, что «недочеты можно найти в строительной документации любого возведенного объекта».

Русская линия