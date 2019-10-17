Вопрос: какая Церковь последует за Афинами и признает украинских раскольников? Ответ: пока никакая

На англоязычном портале Orthodoxtimes.com, созданном на основе портала «Ромфея.Новости» и занимающем откровенно антирусскую и профанарскую позицию, после признания Элладской Церковью «ПЦУ» появилась статья с характерным названием «Какая Церковь последует за Греческой церковью и признает украинскую автокефалию?».

В этой заметке авторы портала не скупятся на обвинения в адрес Русской Православной Церкви, объясняя, что Поместные Православные Церкви отказываются от признания украинских раскольников якобы только потому, что на них оказывает сильнейшее влияние Москва. Не будь этого давления, православный мир, по мысли авторов, давно бы признал правильность действий Патриарха Варфоломея.

Прямого ответа на вопрос, какая Церковь последует за Афинами и признает украинских раскольников, авторы не дают, но представляют весьма характерную картину, по которой можно судить о представлениях Фанара о положении дел в православном мире. Ниже мы приводим полностью перевод данной заметки:

«Афины решили вступить в общение с Православной Церковью Украины, а архиепископ Иероним решил отправить ответное письмо митрополиту Киевскому Епифанию и начать поминать его. Эти два решения рассматривались как ключевые действия, которые позволят возобновить межправославный диалог.

Есть ещё один критический фактор, который является препятствием для всех Церквей, которые намерены признать Украину; угрозы и шантаж со стороны должностных лиц Московского Патриархата.

Фактор «российских угроз и шантажа» также был проблемой, на которую обратили внимание митрополиты Греческой Церкви в минувшую субботу. В ходе внеочередного заседания иерархов был высказан широкий круг мнений. Митрополиты, которые высказывали своё мнение и выступали за признание церкви Украины, не скупились на слова.

Давление, о котором говорили в ходе встречи несколько митрополитов, оказывается не только на Грецию. За последние месяцы митрополит Волоколамский Иларион много путешествовал, в частности, в Грецию, Кипр, Грузию, Сербию, Ливан и Иерусалим, а оттуда в Москву и обратно. Общеизвестно, что каждое заявление и/или визит митрополита Волоколамского в Грецию или другие Православные Церкви сопровождались, как многие церковные чиновники сообщали, безжалостным давлением, даже угрозами, с целью непризнания Православной Церкви Украины.

Кто последует за Грецией?

Древние патриархаты, Александрийский и Иерусалимский, получили беспрецедентные угрозы от Москвы, которая эксплуатирует слабости и трудности двух древних церквей. Александрийский и Иерусалимский патриархаты находятся в особенно трудном положении, причём каждый из них по разным причинам. Именно поэтому они по-прежнему предпочитают хранить молчание по этому вопросу.

Давление Москвы на Александрийский патриархат начало вызывать острое раздражение у некоторых митрополитов, которые полностью поддерживают патриарха Феодора, но призывают его игнорировать угрозы и шантаж и предпринять необходимые шаги, признав Митрополита Киевского Епифания.

Антиохийский патриархат оказался сателлитом России. Антиохийский патриархат подорвал работу Критского Собора своей неявкой, чтобы Москва могла оспорить законность этого собора. Антиохийский патриархат теперь даёт «землю и воду», разрешая строить на своей территории русские храмы, несмотря на сотни храмов, разорённых и разрушенных в Сирии из-за гражданской войны, которые нуждаются в реконструкции. Таким образом, Антиохийский патриархат не будет занимать иной позиции, чем позиция Московского патриархата по вопросу украинской автокефалии.

Иерусалимская церковь столкнулась с беспрецедентной операцией российского проникновения. Патриарху Феофилу приходится сводить концы с концами. Иерусалимский патриархат должен иметь дело с государством Израиль для управления активами патриархата и с конкретными группами арабоязычных верующих, которые были мобилизованы за кулисами Церкви и светскими должностными лицами против руководства Иерусалимского Патриархата. Патриарх Феофил и Братство Гроба Господня также должны противостоять провокационным действиям России.

Митрополиты Коринфский Дионисий и Маронейский Пантелеимон описали в самых мрачных выражениях способ, которым русские епископы, духовенство и монахи посещают Святую землю под предлогом паломнического визита, но на практике они играют провокационную роль. «Патриарх Иерусалимский никогда не говорил, что признает Онуфрия», — сказал митрополит Коринфский Дионисий иерархам, чтобы показать, насколько велико было давление, рисуя при этом удручающую картину провокационного отношения русских к Святой Земле. «Есть много русских епископов и священнослужителей, которые ездят в Иерусалим и совершают Божественную литургию без разрешения патриарха Иерусалимского», — сказал митрополит Дионисий. Ситуация, созданная провокационными действиями России в Иерусалиме, вынудила Иерусалимский патриархат хранить молчание по вопросу украинской автокефалии.

Архиепископ Албании Анастасий был одним из грекоязычных Предстоятелей, который вызвал некоторые сильные — возможно, даже отрицательные — чувства своей статьёй, которая критиковала предоставление Томоса автокефалии митрополиту Киевскому. Архиепископ Кипрский Хризостом, которому приходится сталкиваться с мощным пророссийским движением внутри своей иерархии, предпочитает оставаться нейтральным.

Патриарх Сербский Ириней, митрополит польский Савва и архиепископ Прешовский Ростислав являются полноправными союзниками патриарха Антиохийского Иоанна в пользу Московского Патриархата. Некоторые епископы в Болгарии также поддержали российскую сторону. Это событие заставило Патриарха Неофита хранить молчание, чтобы избежать внутренних проблем.

Румынский Патриархат занимает позицию, которая является равноудалённой. Патриарх Даниил очень осторожно относится к своим публичным выступлениям, и пока никак не прокомментировал вопрос украинской автокефалии. Однако он всегда напоминает своим собеседникам, что соблюдение священных канонов и уважение церковного порядка гарантируют гармонию внутри Православия.

У Грузинского патриархата уже много лет очень специфические отношения с Россией. Московский патриархат, вслед за ситуацией на Украине, усилил давление на стареющего Патриарха Илию, чтобы заручиться его поддержкой. Однако территориальные споры вокруг грузино-российской границы и притязания Москвы создали в патриархате Грузии атмосферу острого раздражения.

Итак, как видим, независимо от канонических, богословских и церковных нитей, геополитическое равновесие межправославных отношений может опираться то на одну, то на другую сторону".

Русская линия