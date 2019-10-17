|Сводка новостей от 17 октября 2019
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Св. Синод Русской Православной Церкви не стал разрывать евхаристическое общение с Элладской Православной Церковью
В Москве открылось внеочередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Вопрос: какая Церковь последует за Афинами и признает украинских раскольников? Ответ: пока никакая
Россиян вновь ждёт повышение цен на транспорт и тарифов на ЖКХ
На Афоне появились надписи на стенах против визита Патриарха Варфоломея
Этот день в Русской истории
Патриарх Кирилл провел совещание, посвященное подготовке II Съезда Общества русской словесности
Отошёл ко Господу профессор Московской духовной академии Александр Казарян
В Санкт-Петербурге откроется выставка, посвящённая адмиралу Федору Ушакову
Завершён приём заявок на конкурс «Православная инициатива 2019−2020»
День милосердия и сострадания ко всем, во узах и темницах находящимся, прошел в Ектеринбургской епархии
В Москве состоится премьерный показ фильма об игумене Серафиме (Кузнецове)
В Петербурге хотят снести православный храм
В Москве открылись очередные курсы для новопоставленных архиереев Русской Православной Церкви