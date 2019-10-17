Русская линия
Сводка новостей от 17 октября 2019

Вечер памяти священномученика митрополита Серафима (Чичагова) пройдет в Псково-Печерском монастыре

18 октября в концертном зале паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря пройдет Вечер памяти священномученика митрополита Серафима (Чичагова) «Проповедь на языке музыки», сообщает Псковская Лента Новостей.

Для гостей вечера прозвучат Музыкальные произведения митрополита в исполнении лауреатов международных конкурсов Галины Митрофановой (сопрано) и Сергея Семенова (фортепиано).

Начало в 15.00.

Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) — епископ Русской Православной Церкви; с февраля 1928 года митрополит Ленинградский. Почётный член совета Русского собрания, почётный председатель Аккерманского отдела Союза русского народа. В декабре 1937 года был расстрелян по обвинению в «контрреволюционной монархической агитации». Прославлен в лике святых священномучеников Русской православной церковью в 1997 году. Память совершается 28 ноября (11 декабря), а также в Соборе Бутовских новомучеников и в Соборе Дивеевских святых.

Русская линия

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