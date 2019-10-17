14 октября 2019 года в Москве открылись очередные курсы для новопоставленных архиереев Русской Православной Церкви. Программа обучения подготовлена Управлением делами Московской Патриархии, сообщает Патриархия.ru.

Основная часть занятий будет проводиться в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре. Также лекции состоятся в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Сретенской духовной семинарии и Московском епархиальном доме — главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Для изучения особенностей архиерейского богослужения планируется совершение слушателями курсов в храмах и ставропигиальных монастырях Москвы Божественных литургий архиерейским чином. 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, участники курсов сослужили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Литургией в Покровском ставропигиальном женском монастыре у Покровской Заставы.

Цель курсов — изучение вопросов епархиального управления, взаимоотношений с епархиальным духовенством, государственной властью, обществом и СМИ, взаимодействия с синодальными структурами, а также ознакомление с позицией Русской Православной Церкви по актуальным вопросам.

В качестве преподавателей приглашены председатели синодальных отделов, специалисты в области правовых и экономических аспектов деятельности епархии, светские специалисты.

Курсы завершатся 24 октября встречей архипастырей с Предстоятелем Русской Православной Церкви.

Первую лекцию для слушателей курсов прочитал наместник Новоспасского монастыря, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, секретарь Высшего общецерковного суда, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве епископ Воскресенский Дионисий. Он рассказал об истории церковного судопроизводства и ключевых аспектах деятельности Высшего общецерковного суда, а также поделился многолетним опытом работы в церковной судебной системе.

С лекцией «Взаимодействие Церкви и Росимущества по вопросу передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения» выступил председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

Он рассказал слушателям об актуальных вопросах взаимодействия Росимущества с Русской Православной Церковью в рамках Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», рассмотрел механизмы взаимодействия Росимущества и Русской Православной Церкви по вопросам передачи имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, в частности, вопрос повышения качества представляемых епархиями материалов и обосновывающей документации, а также ряд других рабочих моментов. Кроме того, митрополит Игнатий проинформировал слушателей о полномочиях территориальных управлений Росимущества по передаче имущества религиозного назначения.

Архиерей познакомил слушателей курсов с деятельностью Финансово-хозяйственного управления, осветил актуальные вопросы взаимодействия с государственными органами исполнительной власти в сфере строительства храмов, реставрации и сохранения объектов культурного наследия религиозного назначения.

Лекции, посвященные строительству и реставрации храмов, а также передаче имущества в собственность или в пользование Церкви, прочитали специалисты Финансово-хозяйственного управления — ведущий специалист Службы имущественных отношений Русской Православной Церкви О.А. Лесковская, помощник председателя ФХУ по строительству храмов иерей Александр Привалов, архитектор-реставратор отдела реставрации и ремонта ФХУ Н.А. Васильева.

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