23 октября в 17.30 в Соборной палате, в главном здании Православного Свято-Тихоновского университета, состоится премьерный показ документального фильма «Игумен Серафим. Духовный подвиг» (2019 г., режиссер — послушница Ксения Хайнбюхер), сообщает сайт Патриаршего совета по культуре.

Имя священноигумена Серафима (Кузнецова) неразрывно связано с историей спасения и упокоения на Святой Земле честных останков преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы. Для всего христианского мира эта история стала в страшном XX веке живым свидетельством торжества Правды Божией, источником утешения и надежды. Фильм посвящен жизненному подвигу отца Серафима — подвигу верности долгу и твердого стояния в вере.

Премьерный показ состоится в рамках конференции, приуроченной к 60-летию со дня кончины игумена Серафима (Кузнецова) (1875−1959). Организатор конференции — Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского университета. По словам декана факультета, протоиерея Павла Хондзинского, личность отца Серафима, его духовный опыт, его уникальные труды по собиранию и редактированию монашеских уставов долгое время оставались в тени. «Конференция ставит своей целью представить наследие игумена Серафима во всей многогранности и полноте, а также рассмотреть ряд вопросов, связанных с церковной жизнью русской диаспоры на Святой Земле в ХХ веке», — сообщил отец Павел.

Узнать подробности, а также бесплатно зарегистрироваться в качестве гостя конференции и на премьерный показ фильма можно на сайте Историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата».

Русская линия