Русская линия
Сводка новостей от 17 октября 2019

В Санкт-Петербурге откроется выставка, посвящённая адмиралу Федору Ушакову

7 ноября 2019 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге состоится открытие выставки «Небесные покровители Российской Армии и Флота». Выставка приурочена ко дню памяти святого праведного воина Феодора Ушакова и предваряет памятные мероприятия 2020 года, посвященные 275-летию со дня рождения святого адмирала, сообщает Седмица.Ru.

В экспозиции будут представлены работы известных отечественных мастеров изобразительного искусства, посвященные славным страницам военно-морской истории России и небесным покровителям российского воинства. Центральными сюжетными линиями станут образы святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святого праведного воина Феодора Ушакова и др. Особое место на выставке займет макет иконы главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».

В рамках выставки предусмотрено проведение открытых лекций и круглых столов о личности русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова и истории военно-морских побед Российского Флота. Также запланировано проведение мастер-классов художников декоративно-прикладного искусства.

Выставочный проект «Небесные покровители Российской Армии и Флота» подготовлен Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого при поддержке Русской Православной Церкви, Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ, благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и благотворительным фондом «Достойно есть».

Контакты для СМИ: +7 (903) 234-63-64, Николаев Игорь Владимирович (директор благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова).

Русская линия

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