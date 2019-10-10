9 октября 2019 года в Санкт-Петербургской духовной академии отметили память небесного покровителя этой духовной школы — апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Это 210-й престольный праздник, который Академия на Неве встретила в статусе высшего учебного заведения, сообщает сайт Санкт-Петербургской духовной академии.

Божественную литургию в домовом академическом храме возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, наместник Сретенского ставропигиального монастыря г. Москвы, ректор Сретенской духовной семинарии архиепископ Верейский Амвросий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, ректор СПбДА епископ Петергофский Силуан, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, первый проректор СПбДА заслуженный профессор протоиерей Василий Стойков, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, преподаватель Академии архимандрит Августин (Никитин), клирик Новгородского Софийского кафедрального собора протоиерей Александр Ранне, регент хора Киевской духовной академии архимандрит Роман Подлубняк, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лодейном Поле Ленинградской области протоиерей Михаил Николаев, настоятель часовни святой блаженной Ксении Петербургской в Хельсинки протоиерей Орест Червинский, протоиерей Евгений Стойка, проректор по научно-богословской работе протоиерей Константин Костромин и настоятель храма святителя Алексия Митрополита Московского при Санкт-Петербургском госпитале ветеранов войн протоиерей Алексей Балакай, ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев), а также гости Академии, духовенство Санкт-Петербургской митрополии и выпускники в священном сане; диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин.

Богослужебные песнопения исполнили три академических хора: мужской — под управлением Александра Рассадина, смешанный — под руководством монахини Ксении (Каньшиной) и женский — под управлением Анастасии Корзун.

За богослужением молились игумении монастырей Санкт-Петербурга и Украины.

В храме присутствовала делегация Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии во главе с епископом епархии Миккели д-ром Сеппо Хякиненом.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Василий Стойков.

По окончании славления митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором, в частности, сказал: «Всех вас поздравляю с днем преставления небесного покровителя Санкт-Петербургской духовной академии — апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В своем послании апостол Иоанн говорит, что любовь изгоняет страх. Именно это святой и показал своей жизнью и записал в своем послании. Он победил собственные страхи любовью к Богу. Поэтому не нужно бояться, нужно любить. Мы должны иметь в своем сердце любовь к Господу и людям. Поэтому сегодня мы благодарим Царицу Небесную и Иоанна Богослова за то, что они указали нам путь веры и путь жизни по евангельским заповедям в послушании Святой Церкви».

Владыка Варсонофий вручил ректору СПбДА епископу Силуану памятный дар — икону Божией Матери.

В ответном слове владыка Силуан обратился к правящему архиерею, духовенству и гостям Академии со словом, в котором поздравил собравшихся и поблагодарил гостей праздника за совместную молитву. На молитвенную память об участии в престольных торжествах Академии на Неве епископ Силуан преподнес митрополиту Варсонофию икону апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Накануне вечером, 8 октября, праздничное всенощное бдение в академическом храме возглавил архиепископ Верейский Амвросий. По окончании богослужения владыка Амвросий поздравил учащих и учащихся Академии с престольным праздником и подарил епископу Петергофскому Силуану панагию с образом Божией Матери «Знамение» Царскосельской. Эта икона является главной святыней Санкт-Петербургской духовной академии. В свою очередь владыка ректор поблагодарил архиепископа Амвросия за участие в престольных торжествах и преподнес Его Высокопреосвященству Иверскую икону Божией Матери.

В день престольного праздника по окончании Божественной литургии состоялся торжественный акт, начавшийся с приветственного слова митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, в котором правящий архиерей, в частности сказал: «В этом году духовная академия отмечает две знаменательные даты — 210 лет со дня торжественного открытия и 40-летие регентского отделения. После реформы системы духовного образования в 1809 году учебное заведение, ранее именовавшееся Александро-Невской академией, было разделено на собственно академию, семинарию и духовное училище, введены ученые степени доктора, магистра и кандидата. Санкт-Петербургская духовная академия была и остается ведущим богословским учебным заведением в России и за рубежом, которая на высоком уровне готовит кадры для Церкви: боголюбивых пастырей, ученых-богослов, церковных тружеников».

Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 40-летием основания регентского отделения зачитал архиепископ Верейский Амвросий. Также было также оглашено поздравление губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова.

Председатель учебного комитета протоиерей Максим Козлов поздравил учащих и учащихся с праздником, пожелал учебному заведению процветания и преподнес в дар от Синодальной библиотеки два издания Евангелия на языках народов России.

Епископ Петергофский Силуан вручил академические грамоты и медали.

В завершение сводный хор Академии под управлением заведующего регентским отделением в 1987—2010 гг. Михаила Ващенко, выпускницы 1984 года игумении Рафаилы (Хильчук), выпускницы 1983 года монахини Марии (Дыбы) исполнил ряд духовных песнопений.

Русская линия