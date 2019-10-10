9 октября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Великотырновского государственного университета председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прибыл в Болгарию, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

В аэропорту болгарской столицы митрополита Илариона и его спутников встречал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Болгария А.А. Макаров, главный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим и настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев).

В Софии председателя ОВЦС принял Святейший Патриарх Болгарский Неофит. Митрополит Иларион передал Предстоятелю Болгарской Православной Церкви братское приветствие Святейшего Патриарха и Кирилла, поздравил Его Святейшество с наступающим днем рождения и преподнес в дар святую панагию. Беседа прошла в теплой атмосфере взаимопонимания и доверия.

В тот же день председатель ОВЦС в сопровождении епископа Мелнишского Герасима посетил подворье Русской Православной Церкви в Софии. В Никольском храме подворья владыку Илариона приветствовал архимандрит Вассиан (Змеев).

В ответном слове архипастырь отметил важность дальнейшего укрепления братских связей между Русской и Болгарской Православными Церквами, пожелав отцу Вассиану помощи Божией в ответственном церковном служении.

Митрополит Волоколамский Иларион вручил одному из многолетних благотворителей подворья А.В. Кристову награду Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата — медаль святителя Марка Эфесского, которой он был удостоен за помощь Никольскому храму и большой вклад в укрепление братских связей между Русской и Болгарской Церквами.

Затем в крипте храма у гробницы святителя Серафима, архиепископа Богучарского, владыка Иларион совершил молебен этому широко почитаемому в Болгарии святому. На молебне присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Болгарии А.А. Макаров.

В поездке иерарха сопровождают секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник Димитрий Сафонов, клирик московского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» священник Роман Ивануса и иподиакон Вячеслав Ли.

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