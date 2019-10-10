Самарские власти после реконструкции набережной приняли решение отказаться от её советского наименования и назвать её в честь православного собора, ставшего её украшением…

Октябрьская набережная в Самаре официально стала называться Софийской набережной. Соответствующее постановление о присвоении наименований городским территориям было опубликовано во вторник, 8 октября, на сайте горадминистрации, сообщает газета «Коммерсант».

В документе сообщается, что территория общего пользования, занимаемая Октябрьской набережной Волги от ул. Осипенко до Силикатного оврага, переименована в Софийскую набережную.

В постановлении также рассказывается о появлении других новых топонимов. В частности, безымянная территория в Красноглинском районе Самары, расположенная в границах дачного массива вдоль железной дороги и будущей автомагистрали «Центральная» получила название Орловский микрорайон. В Самаре также появилась Штутгарт аллея (пересечение ул. Ново-Вокзальной и ул. Стара-Загора), сквер Экономистов (пересечение ул. Советской Армии и ул. Блюхера), сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе рядом с музеем Эльдара Рязанова) и другие топонимы.

Согласно данным Википедии, Самарская набережная, спускающаяся террасами к Волге, имеет протяжённость 4168,9 метров и изначально была разделена на четыре участка, по числу очередей застройки.

Открытие четвертой очереди набережной состоялось в 1986 году в рамках празднования 400-летия города. К юбилею также была установлена 20-метровая стела «Ладья». В 2018 году завершилась реконструкция набережной и монумента. В 2019 году был достроен и освящен Софийский собор, рядом с которым установили памятник святому князю Владимиру.

В честь собора, который стал настоящим украшением набережной, и было принято решение назвать набережную.

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