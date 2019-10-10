|Сводка новостей от 10 октября 2019
|
|
Митрополит Волоколамский Иларион: Если Элладская Церковь признает украинских раскольников, Русской Церкви ничего не останется, как разорвать с ней евхаристическое общение
В Астрахани предлагают отказаться от наименования улицы в честь революционера Каховского
Самаре подарили Софийскую набережную
Общины УПЦ, изгнанные из своих храмов украинскими раскольниками, просят помощи
Македонские раскольники заявляют, что Фанар готов начать с ними прямые переговоры об автокефалии
Архиепископ Кипрский Хризостом II: «Я своей позиции не меняю»
Этот день в Русской истории
В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине
Более миллиона нуждающихся получат новую одежду в церковных центрах гуманитарной помощи
Началась поездка митрополита Волоколамского Илариона в Болгарию
В Псковском государственном университете отметили День Теолога
Детский творческий конкурс «Град святой Екатерины» проходит в уральской столице
В Санкт-Петербургской духовной академии прошел актовый день