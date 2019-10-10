Останки троих солдат Великой Отечественной войны захоронили в Архангельске Протоиерей Петр Мушкет отслужил литию по погибшим воинам во время церемонии захоронения троих солдат Великой Отечественной войны на воинском мемориале Вологодского кладбища в Архангельске, сообщает пресс-служба Архангельской епархии. Останки северных бойцов были найдены летом 2019 года во время экспедиций поисковиков. Их имена удалось установить. Это Моисей Пугин, Григорий Вакуленко и Николай Воронцов. На памятной церемонии присутствовали представители различных поисковых отрядов региона, родные воинов. Русская линия





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