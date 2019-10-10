Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом II остаётся привержен идее единства Православия и отказывается признавать украинских раскольников. Об этом он заявил во время встречи с председателем Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергеем Степашиным, сообщает ТАСС.

«Я своей позиции не меняю», — сказал Архиепископ Хризостом, который ранее прилагал посреднические усилия, чтобы попытаться найти выход из сложившейся критической ситуации, но в Константинопольском Патриархате выступили против его инициативы.

В отношении самой идеи предоставления автокефалии Украинской Церкви Предстоятель Кипрской Церкви ранее заявлял, что церковный раскол на Украине «нанесет вред единству всего Православия».

Сергей Степашин особо подчеркнул важность сохранения Кипрской Церковью своей позиции в ситуации, когда на неё оказывается давление в том, чтобы она признала томос об автокефалии ПЦУ, а также в контексте предстоящего рассмотрения этого вопроса Архиерейским Собором Элладской Православной Церкви.

«Мы начали беседу с Архиепископом с разговора о единстве Церкви, и он подтвердил свою позицию о единстве православной веры в контексте того, что происходит на Украине, — сказал председатель ИППО. — К сожалению, 13 октября Синод Элладской Церкви может принять решение в поддержку томоса. Но у Кипрской Церкви позиция однозначная. Её Предстоятель заявил, что своей позиции не меняет, хотя давление на них идет».

Русская линия