Русская линия
Сводка новостей от 10 октября 2019

В Петербурге открылась выставка «Путь к святыне»

Директор ГМИРа Любовь Мусиенко рассказала, что на выставке представлены более двухсот экспонатов из фондов музея — это своеобразный рекорд, сообщает ИА «Вода живая».

Хождение верующих к святым местам известно с глубокой древности. Целью могут быть как природные, так и рукотворные объекты. Выставка знакомит с многообразием феномена паломничества в различных религиях и культурах.

Христиане стали путешествовать к святым местам с IV века, когда христианство стало государственной религией Римской империи. Главными местами паломничества были Иерусалим и Вифлеем. Само слово «паломник» происходит от слова «пальма» и связано с обычаем привозить со Святой земли пальмовые ветви. Самая первая христианская паломница — равноапостольная царица Елена, открывшая многие святыне на родине Господа Иисуса Христа. На выставке представлена икона святых равноапостольных Константина и Елены.

На картине XIX века «Святой град Иерусалим (Топография Палестины)» изображены почитаемые христианами святые места и события, произошедшие в самом городе и его окрестностях. Здесь запечатлены события Священной истории: ветхозаветные сюжеты, символизирующие и предвосхищающие новозаветные события (явление праотцу Аврааму трех ангелов и жертвоприношение Авраама); сюжеты Нового Завета, мученичество апостолов и первых христиан; обретение христианских святынь при императоре Константине I Великом и богослужение в храме Гроба Господня. Центральное место на полотне занимает изображение храма Гроба Господня с его святынями. Как рассказала корреспонденту ИА «Вода живая» Светлана Семенова, старший научный сотрудник музея, ответственная за православную часть экспозиции, с уникальной иконы-карты делалось множество гравюр.

Интересная картина Максима Воробьева (1787−1855) «Пещера Рождества Христова в Вифлееме», написанная в 1836 году. Художник бывал на Святой земле, так что передал свои непосредственные впечатления. Первый храм Рождества над пещерой — местом рождения Иисуса Христа был построен императором Константином Великим и его матерью императрицей Еленой в 339 году. Современный вид пещера Рождества приняла к XII веку, и с тех пор он мало менялся. В 1717 году под престолом была помещена серебряная звезда, отмечающая место рождения Богомладенца.

В Средние века появились и другие места паломничества: Константинополь, Святая гора Афон, для западных христиан — Рим, Сантьяго-де-Компостела.

Первой паломницей на Руси считается святая княгиня Ольга, образ которой также представлен на выставке. Речь идет о ее путешествиях в Константинополь. Скорее всего, Ольга бывала там неоднократно, а во время второго путешествия была уже крещена — во всяком случае, византийский император принимал ее как равную.

Тему Афона представляет русская икона 1880 года «Богоматерь „В скорбях и печалях утешение“ с Андреем Первозванным и Антонием Великим и видом скита Андрея Первозванного». На лицевой стороне текст: «Подобие св. чудотворной иконы пресвятые Богородицы, именуемые В скорбях и печалях утешение, находящаяся в Русском скиту святого Андрея Первозванного на св. Афонской горе..». Согласно преданию, древняя икона «В скорбях и печалях утешение» в XVII веке была привезена с Афона Константинопольским патриархом Афанасием в Россию, а затем увезена в монастырь Ватопед. В XIX веке, когда окончилось строительство Андреевского скита, митрополит Ватопеда передал икону русской обители.

Светлана Семенова отметила, что православное паломничество можно подразделить на путешествие к святыням и к старцам. В частности, к старцам путешествовали на Афон, позднее — к преподобному Серафиму Саровскому, в Оптину пустынь. Тема старчества представлена одним из повторений прижизненного портрета преподобного Серафима Саровского, по преданию, выполненным его учеником иеромонахом Иоасафом (Толстошеевым).

Одним из мест паломничества стала Киево-Печерская лавра. Представленная икона Успения Божией Матери, выполненная в XIX веке, имеет первообразом чудотворную икону из Киево-Печерской лавры — одну из древнейших явленных икон. В Киево-Печерском патерике упоминается, что в X веке Богоматерь вручила икону четырем византийским зодчим и повелела им отнести ее из Константинополя в Киев и отдать преподобным Антонию и Феодосию Печерским. Перед этой иконой молился царь Петр Великий перед Полтавской битвой, а возвратившись, принес благодарение за победу.

Экспонируется впервые картина Ивана Богданова (1855−1932) «На богомолье в Хотьковский монастырь». Это даже не картина, а этюд к будущей картине; на ней изображены паломники, бредущие к монастырю. Покровский женский монастырь в городе Хотькове находится в десяти километрах от Троице-Сергиевой лавры. Верующие обычно посещают его перед паломничеством в Троице-Сергиевскую лавру.

Большой образ преподобного Сергия Радонежского, выполненный в Москве в 1862 году, — копия иконы, находившейся на крышке раки преподобного Сергия. Рядом — необычная икона-картина «Моление у мощей преподобного Сергия», выполненная также в XIX веке: она изображает гробницу преподобного и молящихся рядом с ней священника и мирян. Есть на выставке и гравюра, изображающая общий вид Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Один из интереснейших экземпляров — пелена, покрывавшая раку преподобного Зосимы Соловецкого. Вышитая по шелку пелена — один из покровов, находившихся в XIX веке на раке святого Зосимы, — также экспонируется впервые и отреставрирован специально к выставке. Также представлены уникальные деревянные потиры из Соловецкого монастыря.

Светлана Семенова обращает внимание на стенд с паломнической литературой. Здесь есть книги русского путешественника Андрея Муравьева (1806−1874), который написал книгу о святых местах Палестины, а потом — «Путешествие по святым местам русским», возродив, по сути, древнерусский жанр хожения.

Паломники привозят святыни, сувениры. Этой теме посвящено несколько стендов. Один из популярных сувениров, связанных с памятью преподобного Серафима Саровского, — расписанные сценами из его жития осколки камня, на котором молился преподобный. Интересно, что канонизировали его только в 1903 году, но почитание началось сразу после его смерти, и от камня-валуна, на котором молился святой, с самых ранних пор паломники откалывали куски. Интересны фотографии паломников, сделанные в 1903 году во время торжеств, посвященных прославлению Серафима Саровского. В одной из витрин хранится пальмовая ветвь, приведенная из Иерусалима в начале ХХ века. Это центральный экспонат, связанный с паломничеством. Есть и современные сувениры — крестики и свечи из Иерусалима, «сухарики батюшки Серафима» из Дивеевского монастыря.

Русская линия

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