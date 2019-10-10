10 октября 2019 года Благотворительный фонд «Фавор», который действует по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия, обратился с просьбой о поддержке официальных долговременных проектов по финансированию пострадавших от рейдерства общин УПЦ, сообщает СПЖ.

Благотворители поясняют, что фонд занимается не только «экстренными прямыми сборами помощи» (например, собирает средства для помощи в случае, когда, после захвата храма, священника с семьёй выгоняют на улицу), но также ведёт ряд долговременных проектов по помощи пострадавшим общинам.

Информация о таких проектах размещена на сайте фонда — в отдельном превью каждого из них показано, сколько собрано, сколько ещё предстоит собрать.

«Поверьте, — эти проекты тоже являются экстренными! Потому что общины этих строящихся храмов тоже находятся в стесненных обстоятельствах — служат в домах, палатках, гаражах. Они испытывают те же трудности, что и остальные! И так же, с надеждой, ждут нашей помощи.

К сожалению, сборы по ним идут очень медленно — по-видимому, срабатывает общее недоверие к благотворительным организациям. На самом деле, жертвуя на официальные проекты фонда «Фавор» через сайт или по реквизитам, вы не только поддерживаете пострадавшие общины, но и помогаете фонду содержать небольшую, но самоотверженную команду православных, грамотных специалистов, которые проделывают массу очень важной, хотя и не всегда заметной на первый глаз работы", — заявили в Фонде.

«Все мы делаем одно общее дело — помогаем пострадавшим общинам поверить в собственные силы. Поверить в то, что Господь никогда не оставит, а наоборот — поможет и благословит. Поверить в то, что помощь обязательно придёт, ведь Церковь Христова — это твои братья и сестры, которые никогда не предадут, а подадут руку помощи. Иногда нам нужно только начать! Потом община сама находит всё необходимое», — отмечается в заявлении Фонда.

Сотрудники организации указывают, что в фонде трудится священник, который поминает на Литургии всех жертвователей, а также имена их сродников и близких (о здравии и о упокоении), которые можно указать при совершении пожертвования через сайт фонда. Пожертвовать на проекты фонда можно по ссылке.

Оформить ежемесячное или разовое пожертвование на программу «40 храмов», на работу Фонда, узнать реквизиты БФ «Фавор» можно на официальном сайте Фонда.

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