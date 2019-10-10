Имя убийцы генерала Милорадовича и человека, который выступал за истребление всей Царской династии, не должно находиться на карте города, считают представители городской общественности…

В связи с тем, что астраханские власти провели масштабную реконструкцию одной из городских улиц, которая ранее была признана самой грязной в России и носила названия декабриста и революционера Каховского, Общероссийский народный фронт в лице Игоря Сухова обратился к городской общественности с предложением переименовать указанную улицу, сообщает портал Punkt-a.info.

Общественник, курирующий в ОНФ как раз дороги, полагает, что «вряд ли, красивой теперь улице, стоит именоваться по-старому». «Данная улица выходит непосредственно к цирку. Вот и возникла у нас идея назвать улицу „Цирковая“. В России улиц с таким названием только три. Причём они не расположены непосредственно у цирков. Поэтому наша улица будет, в этом смысле, первая в России. Но для этого необходимо общественное обсуждение. Мы обратились в Общественную палату Астраханской области, чтобы провести мониторинг мнения горожан», — заявил Игорь Сухов, предложив начать по этому поводу дискуссию.

Вместе с тем, эксперт указал, что его лично смущает, что улица носит имя человека, который полагал необходимым не только уничтожение самодержавной власти, но истребление всей Царской династии.

«На собрании 13 декабря 1825 года у Рылеева ему назначено было совершить убийство Николая I. В день восстания 14 декабря 1825 года на убийство Царя он не решился. Активный участник восстания на Сенатской площади. Смертельно ранил генерала М.А. Милорадовича (герой войны 1812 г.) и командира л.-гв. Гренадерского полка полковника Н.К. Стюрлера, также ранил свитского офицера П.А. Гастфера. Казнен вместе с другими декабристами 13 (25) июля 1826 г. в Петропавловской крепости», — привёл справку Игорь Сухов.

В Интернете горожане поддержали эту инициативу, но предложили свои названия: улица Чистая, улица Пречистеньская и т. п. Некоторые также заявили, что улице надо вернуть историческое название — с 1837 по 1920 гг. она носила название Отделенская.

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