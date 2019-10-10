Русская линия
Сводка новостей от 10 октября 2019

В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине

Юные прихожане храма Иоанна Предтечи в столице Ливана приступили в воскресенье к своим первым занятиям в воскресной школе, открывшейся при Русской церковной общине. Как рассказал ТАСС настоятель Подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев), это событие стало важной вехой в истории бейрутского прихода Русской Православной Церкви.

«Воскресная школа — это неотъемлемая часть жизни любой церковной общины, тем более за рубежом, где она позволяет детям, родившимся от смешанных браков, сохранить живую связь с русской культурой и русским языком», — отметил он. По словам отца Филиппа, воспитываясь в православной традиции, общаясь с детьми своего возраста, юные прихожане тем самым формируют свое будущее мировоззрение на многие годы вперед.

«Учащиеся воскресной школы представляют собой подрастающее поколение церковной общины, пройдет время, и они сменят своих родителей, поэтому необходимо, чтобы они с самого детства ощущали глубинную связь с Россией, с нашей православной родиной», — подчеркнул он.

Директор школы Аида Сааде, со своей стороны, сообщила, что будут обучаться две возрастные группы детей: первая — от пяти до семи лет, вторая — от восьми до двенадцати лет. «Предпочтение отдается, конечно, русскому языку, но не все дети одинаково говорят на нем, понятно, что для пояснений придется прибегать на начальном этапе к арабскому или французскому языкам, которые дети изучают в местных школах», — отметила она.

По словам Сааде, преподавание будет вестись с использованием интерактивных методик и игровых программ, в живой контактной манере. «Дети будут учиться хоровому пению и изобразительному искусству, участвовать в театральных постановках, готовить декорации и костюмы», — сказала директор.

В открытии школы принял участие православный педагог, диакон Илья Кокин, автор книг «Страх возводит стены, любовь строит мосты» и «Священная история от Адама до меня». В беседе с корреспондентом ТАСС диакон рассказал о своем новом проекте «Приходская школа под ключ», благодаря которому учителя-энтузиасты, которые будут преподавать в воскресной школе, будут обеспечены всеми необходимыми учебными материалами. «Курс рассчитан на разные возрастные категории, очень важно, что в его основе лежит мультимедийное пособие, что позволяет отказаться от учебников для каждого ребенка, — отметил он. — Кроме того, к нему прилагается креативная рабочая тетрадь с ребусами и пазлами».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Волоколамский Иларион: Если Элладская Церковь признает украинских раскольников, Русской Церкви ничего не останется, как разорвать с ней евхаристическое общение
Председатель ОВЦС МП выразил надежду, что греческие иерархи примут ответственное решение по «украинской проблеме» и не станут признавать «ПЦУ»...

В Астрахани предлагают отказаться от наименования улицы в честь революционера Каховского
Имя убийцы генерала Милорадовича и человека, который выступал за истребление всей Царской династии, не должно находиться на карте города, считают представители городской общественности...

Самаре подарили Софийскую набережную
Самарские власти после реконструкции набережной приняли решение отказаться от её советского наименования и назвать её в честь православного собора, ставшего её украшением...

Общины УПЦ, изгнанные из своих храмов украинскими раскольниками, просят помощи
Фонд «Фавор» обратился к верующим Русской Православной Церкви с просьбой помочь собрать средства для строительства новый храмов вместо захваченных...

Македонские раскольники заявляют, что Фанар готов начать с ними прямые переговоры об автокефалии
В отколовшейся от Сербской Православной Церкви «Македонской церкви» сообщили, что этим вопросом интересуется лично Патриарх Варфоломей...

Архиепископ Кипрский Хризостом II: «Я своей позиции не меняю»
Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что выступает в поддержку канонического способа решения «украинской проблемы»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем священномученика Петра, митрополита Крутицкого...

В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине

Более миллиона нуждающихся получат новую одежду в церковных центрах гуманитарной помощи

Началась поездка митрополита Волоколамского Илариона в Болгарию

Останки троих солдат Великой Отечественной войны захоронили в Архангельске

В Псковском государственном университете отметили День Теолога

Детский творческий конкурс «Град святой Екатерины» проходит в уральской столице

В Санкт-Петербургской духовной академии прошел актовый день

В Петербурге открылась выставка «Путь к святыне»

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика