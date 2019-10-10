В отколовшейся от Сербской Православной Церкви «Македонской церкви» сообщили, что этим вопросом интересуется лично Патриарх Варфоломей…

Македонские раскольники заявляют, что Фанар готов начать с ними прямые переговоры об автокефалии

«Существует ощущение, что Константинопольский Патриархат начнёт официальные переговоры о предоставлении автокефалии», — заявил журналистам раскольнический митрополит Преспа и Пелагонии Петр из так называемой «Македонской церкви», сообщает греческое агентство «Ромфея».

Раскольничий митрополит подчеркнул, что официальных контактов и встреч пока не было, но со стороны Фанара было неофициально высказано пожелание, чтобы этот вопрос закрыл лично Патриарх Варфоломей.

Более того, представитель македонских раскольников указал, что данный вопрос может быть поднят уже на ближайших сессиях Синода Константинопольского Патриархата.

«Константинопольский Патриархат настроен решить вопрос об автокефалии нашей Церкви на одной из будущих сессий Священного Синода», — заявил «митрополит» Пётр.

Вместе с тем, он указал, что пока не ясно, под каким именем будет признана так называемая «Македонская церковь». «Мы считаем маловероятным, чтобы Патриарх Варфоломей, грек по происхождению, признал нас под именем Македонской православной церкви», — признал раскольничий митрополит.

Русская линия