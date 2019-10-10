Митрополит Волоколамский Иларион: Если Элладская Церковь признает украинских раскольников, Русской Церкви ничего не останется, как разорвать с ней евхаристическое общение

Председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион в интервью РИА Новости выразил надежду, что Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви примет по «украинской проблеме» «ответственное решение, соответствующее духу и букве церковных канонов, без давления извне».

«В Элладской церкви знают, что украинская псевдо-церковная структура, получившая томос от Константинополя, состоит из лиц, не имеющих канонических хиротоний. Часть её „иерархов“ происходит от самозванца — диакона, выдававшего себя то за православного епископа, то за англиканского священника и в итоге оказавшегося за решеткой. Другая часть происходит от бывшего митрополита, преданного анафеме. Может ли из гнилых источников течь хорошая вода?», — заявил владыка Иларион.

По его словам, «выдать томос об автокефалии этой группе было ошибкой со стороны Константинополя». «Глубоко убеждён в том, что время всё расставит по своим местам. Ныне же важно не спешить с односторонними решениями, которые могут лишь усугубить возникшее разделение. Давайте лучше дождёмся того благословенного дня, когда все Поместные Церкви, движимые Святым Духом, смогут собраться вместе и на всеправославном уровне решить будущее украинского православия», — отметил архипастырь.

«Прецеденты исцеления расколов имеются, в том числе в недавнем прошлом. Достаточно вспомнить церковный Собор в Софии, созванный для преодоления раскола в Болгарской Церкви. Он прошёл под председательством Патриарха Варфломея, с участием глав и представителей других Поместных Церквей, и результатом его стало возвращение раскольников в лоно Церкви. В случае же с Украиной был избран другой сценарий, а потому и результат оказался прямо противоположным», — заявил митрополит Иларион.

В ответ на замечание о том, что некоторые греческие архиереи говорят об изоляции Русской Церкви, председатель ОВЦС МП отметил, что «в изоляции окажутся те, кто признает раскол». «Мы в Русской Церкви ощущаем мощную поддержку Поместных Православных Церквей. Некоторые Церкви открыто выразили своё несогласие с легитимизацией украинского раскола, другие молчаливо не соглашаются с ней. Уверен: абсолютное большинство Поместных Церквей как не признало, так и в будущем не признает это деяние. А значит — раньше или позже — к этому вопросу всё равно придётся вернуться на всеправославном уровне», — подчеркнул архипастырь.

Комментируя реакцию Русской Церкви на возможное признание Элладской Церковью украинских раскольников, владыка Иларион заявил:

«А как бы повела себя Элладская Церковь, если бы Русская Церковь признала один из старостильных расколов? Думаю, ответ очевиден. Когда Константинополь даровал томос об автокефалии украинским раскольникам, у нас не оставалось никакого иного выбора, кроме как разорвать евхаристическое общение. Многие греческие иерархи этого не поняли, сочли нашу реакцию слишком жёсткой, не оставляющей пространства для диалога. Но пусть те, кто нас критикуют, поставят себя на наше место.

Мы открыты к диалогу и надеемся на диалог. Мы неоднократно призывали к такому диалогу Константинопольского Патриарха. И сейчас мы призываем к тому, чтобы вопросы подобной важности решались на всеправославном уровне, а не путём односторонних решений отдельных Поместных Церквей.

Если мы не можем сейчас решить вопрос без ущерба для церковного единства, давайте возьмём паузу. Дадим Святому Духу возможность помочь нам разобраться в том, в чем без Его помощи нам разобраться трудно.

На каждой Божественной литургии мы воссылаем молитвы о единстве Православной Церкви. Верим, что это единство сохранится, а нужные решения будут со временем подсказаны всецерковному Собору самим Святым Духом, который никогда не оставит нашу Церковь, ибо она Единая, Святая, Соборная и Апостольская, и врата ада не одолеют её (Мф. 16. 18)".

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