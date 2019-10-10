Русская линия
Сводка новостей от 10 октября 2019

Более миллиона нуждающихся получат новую одежду в церковных центрах гуманитарной помощи

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению и компания «Gloria Jeans» начали реализацию благотворительного проекта помощи нуждающимся по всей России, а также на Украине, в Белоруссии и Казахстане, сообщает Диакония.Ru.

В рамках проекта крупнейший в России производитель одежды «Gloria Jeans» в течение года передаст более двух миллионов теплых курток, платьев, джинсов, свитеров, рубашек, футболок и другой нераспроданной одежды предыдущих коллекций в церковные центры гуманитарной помощи. В настоящее время в более чем 130 городах гуманитарные центры заключают договоры на регулярные поставки новой одежды для нуждающихся людей. Подобные соглашения заключены, в частности, в Москве, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Астане, Киеве, Брянске, Владивостоке и других городах. Новосибирский церковный гуманитарный центр уже получил более 16 тысяч единиц одежды, Югорский — более тысячи. Вещи также получили в Анапе, Комсомольске-на-Амуре, Казани и других городах. Договоры между магазинами и гуманитарными центрами продолжают заключаться, поставки одежды в центры гуманитарной помощи осуществляются практически ежедневно. Срок действия проекта неограничен.

«Мы очень рады, что компания „Gloria Jeans“ не просто отдает вещи в наши гуманитарные центры, но действительно хочет помочь нуждающимся людям. Вся эта одежда — вещественное проявление любви, — отметил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. — Мы знаем сотрудников этой компании, общаемся с ними и знаем, что они все очень хорошие неравнодушные люди с искренним желанием послужить людям».

«Евангелие постоянно говорит нам о милости и сострадании к нуждающимся. Сегодня довольно много людей, которые остро нуждаются в социальной поддержке. Поэтому в нашей компании благотворительность — это норма», — рассказал председатель совета директоров «Gloria Jeans» Владимир Мельников.

По данным Росстата, за чертой бедности во втором квартале 2019 года находятся 18,6 миллиона россиян, или 12,7% населения России. За последние три года при участии Русской Православной Церкви были открыты более ста центров гуманитарной помощи. Всего в настоящее время работают более 190 подобных центров, где многодетные семьи, женщины в кризисной ситуации, пожилые и люди с инвалидностью могут бесплатно получить продукты, одежду, предметы быта. Помощь в церковных центрах предоставляется вне зависимости от гражданства и вероисповедания. По словам руководителей гуманитарных центров, с каждым годом все больше людей обращаются к ним за помощью.

Компания «Gloria Jeans» была основана в 1988 году и на сегодняшний день является лидером в сегменте fast fashion в России. Вертикально-интегрированный ритейлер"Gloria Jeans" — это более 15 собственных и 200 партнерских производственных фабрик, два современных логистических центра и монобрендовая сеть розничных магазинов, которая на конец 2018 года насчитывала более 550 магазинов в России и СНГ.

Русская линия

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