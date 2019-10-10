Русская линия
Сводка новостей от 10 октября 2019

Детский творческий конкурс «Град святой Екатерины» проходит в уральской столице

С 7 октября 2019 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Екатеринбурге проводится ХХI ежегодный конкурс детского творчества «Град святой Екатерины», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Организатор мероприятия, отдел культуры центра «Царский», приглашает учащихся художественных, общеобразовательных и церковно-приходских школ, садиков, кружков, детских домов, приютов принять участие в конкурсе, посвященном дню памяти святой великомученицы Екатерины.

С 7 по 18 октября 2019 года на конкурс принимаются работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству: рисунки и поделки из глины, ткани, стекла, бисера, дерева и др, выполненные в разных техниках.

Каждая из работ должна рассказывать о том, каким ее автор видит покровительство святой Екатерины над уральской столицей.

Русская линия

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