Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2019

Московская Патриархия предупреждает епархии о мошеннических письмах

Управление делами Московской Патриархии разослало всем епархиальным архиереям Русской Православной Церкви информационное письмо, в котором сообщается о поступивших в некоторые епархии мошеннических письмах якобы от имени Святейшего Патриарха с просьбой о перечислении денежных средств, сообщает Патриархия.Ru.

«Сообщаю Вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской Православной Церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств», — сообщается в письме за подписью управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Московская Патриархия напоминает, что мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег. Например, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов и т. п.

Епархиальным архиереям предписано срочно информировать подведомственные им монастыри и храмы о возможности получения мошеннических писем. Обо всех уже имеющихся подобных случаях необходимо сообщать в Управление делами Московской Патриархии, напоминает митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Мы уверены, что никакая из Поместных Церквей не станет соучастницей внутриправославного раскола и станет признавать украинских раскольников»
Клирики Элладской Церкви посетили с паломнической поездкой Киев и высказались о давлении на греческое священноначалие по вопросу о признании «ПЦУ»...

Владимир Легойда: Никаких прещений со стороны священноначалия в адрес священников, подписавших письмо в защиту фигурнатов «московского дела», быть не может
В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом опровергли сообщения СМИ о том, что священнослужителей якобы строго накажут...

Кишинёв меняет вектор
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что новые молдавские власти решили отказаться от «антироссийского подхода»...

Факты преступных деяний налицо
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Парубия по событиям 2 мая в Одессе...

Сербский Патриарх Ириней покинул больницу
После операции Предстоятель Сербской Церкви впервые принял участие в Божественной литургии...

Им нужен православный папа Римский
Архиепископ Австралийский Макарий настаивает, что Константинополь сам может решать проблемы мирового Православия, и никакой Всеправославный собор ему не нужен...

В память о погибших, в помощь и утешение живущим
В Кемерово на месте снесённого после пожара торгового центра «Зимняя вишня» состоялось освящение часовни в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Андрея Спасокубенского...

Московская Патриархия предупреждает епархии о мошеннических письмах

В Большом Болдине состоялся двухдневный Международный фестиваль искусств «Золотое Болдино»

В Санкт-Петербургской епархии прошел велопробег

В Екатеринбурге состоялся традиционный «детский» крестный ход

Православным активистам отказали в переименовании улицы Хохрякова в Екатеринбурге

Музеи античности и христианства будут открыты в Херсонесе на юго-западном побережье Крыма

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика