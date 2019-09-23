Управление делами Московской Патриархии разослало всем епархиальным архиереям Русской Православной Церкви информационное письмо, в котором сообщается о поступивших в некоторые епархии мошеннических письмах якобы от имени Святейшего Патриарха с просьбой о перечислении денежных средств, сообщает Патриархия.Ru.

«Сообщаю Вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской Православной Церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств», — сообщается в письме за подписью управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Московская Патриархия напоминает, что мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег. Например, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов и т. п.

Епархиальным архиереям предписано срочно информировать подведомственные им монастыри и храмы о возможности получения мошеннических писем. Обо всех уже имеющихся подобных случаях необходимо сообщать в Управление делами Московской Патриархии, напоминает митрополит Тверской и Кашинский Савва.

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