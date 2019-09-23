Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2019

Православным активистам отказали в переименовании улицы Хохрякова в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга не может вернуть историческое название улице Хохрякова — улица Тихвинская, так как в городе есть переулок Тихвинский. Об этом говорится в ответе городского департамента общественных связей директору музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Екатеринбургской епархии Оксане Ивановой. Ответ она выложила на Facebook.

Улица Тихвинская была переименована в 1919 году в честь матроса-революционера Павла Хохрякова. Известно, что Павел Хохряков в 1918 году был причастен к убийствам священников, включая епископа Тобольского и Сибирского Гермогена. Православные активисты собрали около 300 подписей за возвращение улице исторического названия, сообщает «Коммерсантъ».

Русская линия

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Православным активистам отказали в переименовании улицы Хохрякова в Екатеринбурге

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