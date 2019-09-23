В Кемерово на месте снесённого после пожара торгового центра «Зимняя вишня» состоялось освящение часовни в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»…

В память о погибших, в помощь и утешение живущим

21 сентября 2019 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в Парке Ангелов, разбитом на месте снесённого после пожара в марте 2018 года торогово-развлекательного центра «Зимняя вишня», митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх освятил часовню в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», построенную в память о погибших в результате страшного пожара, сообщает Патриархия.Ru.

В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 детей.

На богослужении присутствовали родственники погибших, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, глава Кемерова Илья Середюк, участники строительства, многочисленные горожане.

На освящение часовни прибыли епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, настоятельницы женских монастырей Кемеровской епархии и воспитанницы детского дома «Покров» при Успенском женском монастыре села Елыкаево.

Митрополит Аристарх обратился к собравшимся со словом, в котором призвал жителей Кузбасса, особенно тех, кто потерял своих близких в этой трагедии, быть мужественными и доверять Промыслу Господню. Владыка рассказал об иконе Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», пояснив, почему именно в честь этого образа освящается часовня на этом трагическом месте.

В слове по завершении богослужения митрополит Аристарх отметил, что строительство этой часовни стало возможным благодаря усилиям тех, кто потерял своих близких в трагедии. По словам архиерея, место гибели такого количества людей священно, и Церковь понимает желание горожан молиться на месте трагедии о упокоении почивших. Глава Кузбасской митрополии поблагодарил всех, кто внёс свою лепту в строительство часовни.

Для собравшихся выступили воспитанницы детского дома «Покров». Они почтили память погибших исполнением двух песен.

Губернатор и глава митрополии после освящения вошли внутрь часовни, где помолились о погибших и зажгли свечи.

Русская линия