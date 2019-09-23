6 сентябрь 2019 года Святейший Сербский Патриарх Ириней, который был экстренно госпитализирован в Военно-Медицинскую академию в Белграде, покинул лечебное заведение, сообщает официальный сайт Сербской Патриархии.

30 августа 2019 года сербские СМИ сообщили, что Патриарх Ириней был госпитализирован и ему была сделана операция. Что случилось, и по какой причине он был срочно доставлен в больницу, неизвестно.

Сообщалось лишь, что состояние 89-летнего Предстоятеля стабильное. Тогда же, газета «Политика» сообщила, что в ВМА Патриарха навестил президент Сербии Александр Вучич. Эту информацию агентству «Танюг» подтвердили представители Кабинета президента.

Тем временем, в Военно-медицинской академии Сербии заявили, что Патриарх идёт на поправку, и консилиум врачей во главе с бригадным генералом Драганом Динчичем рассчитывает на то, что Предстоятель скоро вернётся к своим обязанностям.

Действительно, 6 сентября Патриарх покинул больницу, но, по всей видимости, продолжил лечение амбулаторно.

Лишь 22 сентября 2019 года, в праздник святых и праведных Иоакима и Анны, Предстоятель Сербской Церкви смог самостоятельно принять участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Святого Архангела Михаила в Белграде, за которой приобщился Святых Христовых Таин.

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