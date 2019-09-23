Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2019

Музеи античности и христианства будут открыты в Херсонесе на юго-западном побережье Крыма

Музеи античности и христианства будут открыты в Херсонесе на юго-западном побережье Крыма, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на «Комсомольскую правду».

«Совместно с историками и археологами мы подготовили программу по Херсонесу, по реставрации его объектов и особую программу по просветительской деятельности», — рассказал в интервью «КП» председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В частности, планируется воплотить в жизнь проект музея христианства, который был задуман в 1914 году, но до сих пор не реализован. Предполагается, что учреждение станет научным и музейным центром. Там же, по словам митрополита Тихона, проектируется единственный в России музей античности и Византии.

Он добавил, что в Херсонесе организуют театральные площадки, где будут ставиться спектакли по античной и византийской истории.

Русская линия

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Музеи античности и христианства будут открыты в Херсонесе на юго-западном побережье Крыма
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