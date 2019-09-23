В воскресенье 22 сентября 2019 года в уральской столице состоялся традиционный «детский» крестный ход, посвященный началу учебного года. Около 1500 школьников из церковно-приходских школ и православных гимназий, а также общеобразовательных школ и вузов города из прошли восемь километров от храма Владимирской иконы Божией Матери до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Детский» крестный ход начался с общей молитвы во Владимирском храме. После соборного исполнения молитвы «Царю Небесный» и тропаря Рождества Пресвятой Богородицы крестный ход отправился в путь.

«Детский» крестный ход посвящен началу учебного года. О чем молятся крестоходцы Господу, Пресвятой Богородице и святым Царственным страстотерпцам? Конечно же, о даровании разума, мудрости, о преодолении трудностей (и не только в учебе), о любви к ближнему своему, о своем Отечестве", — рассказал руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии Алексей Леонидович Соловьев.

Молитвенное шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Дети шли с молитвой, песнопениями. Их сопровождали духовники воскресных школ. За священниками шли два детских хора: „Октоих“ и хор школы Среднеуральского женского монастыря. Так как крестный ход — традиционный, то навык такого молитвенного служения уже сформирован. Это не просто путешествие, не просто паломничество, а именно служение», — рассказала Галина Семеновна Ващенко, руководительница сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.

В монастыре крестоходцев встретил колокольный звон. Звонарями выступили выпускники воскресных школ Екатеринбурга, отметили в обители.

У поклонного креста обители митрополит Кирилл совершил праздничный молебен, после которого обратился к юным крестоходцам.

«Поздравляю всех с праздником, который знаменует сегодня рождение Пресвятой Девы Марии, поздравляю с началом Нового Завета, а ребят — и с началом нового учебного года, который вы встретили с молитвой, пройдя эти сложные километры пути. Вы совершили свой малый подвиг — один из первых в череде тех подвигов, которые вам еще предстоит совершить в жизни. Царствие Божие нудится, и только подвижники могут войти в Царство Божие. Без подвига невозможна жизнь. Каждый человек должен подвизаться в чем-то: в деле Спасения, в деле учебы, в том, чтобы сохранять жизнь своих близких, чтобы сохранять мир вокруг себя и в своей душе. На все это нужны силы, стремление к этому, и все это и есть подвиг. Только тот, кто преодолевает лень своей души, обстоятельства, которые его окружают, остается верным христианином, гражданином своего земного Отечества, настоящим человеком. Вот что такое — подвижник. И вы сегодня все — подвижники, начали свой подвижнический путь. И надеемся, что Господь Бог увенчает вас венцом праведным и в этой жизни, и в жизни будущего века.

Выглядывающее сейчас сквозь тучи уральское солнце дает нам надежду, что впереди у вас — светлое и радостное будущее. Живите радостно и благодатно. И пусть Господь Бог молитвами Пречистой Своей Матери, ее родителей святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, чью память мы сегодня совершаем, святых Царственных страстотерпцев дарует вам благое и мирное душевное состояние, радость и благодать во всем. Храни вас всех Господь!" – напутствовал митрополит Кирилл.

После молебна юные крестоходцы приложились к Поклонному кресту, а после их ждала трапеза у Державного храма обители.

Русская линия