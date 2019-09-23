Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2019

Кишинёв меняет вектор
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что новые молдавские власти решили отказаться от «антироссийского подхода»…

Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь Додон, являющийся лидером пророссийской партии социалистов, сумел договориться с новым кабинетом министров об отказе от системного «антироссийского подхода» и выстраивании более взвешенной политики в отношении России и Европы, сообщают газета «Взгляд».

«У нас принципиальная договоренность (с правительством): мы будем проводить открытую политику по отношению ко всем. Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову», — заявил Додон в интервью газете «Коммерсант».

«Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским», — завил молдавский президент.

Игорь Додон также заявил, что Кишенёв хотел бы стать полноценным партнером ЕАЭС, но пока это невозможно.

«Мы бы хотели двигаться дальше, но нынешнее соглашение об ассоциации ЕС нам этого не позволяет. Нужно начинать переговоры между ЕАЭС и ЕС. Думаю, это не за горами и вполне реально в ближайшее время. Очень надеюсь, что такой диалог будет, и после этого все эти тонкости просто исчезнут», — сказал он.

Молдавский лидер также высказался о возможности визита в Молдавию президента России Владимира Путина.

«Мы всегда рады и ждем Владимира Владимировича в Молдове, я думаю, что нам есть, о чём пообщаться здесь. Но, мне кажется, для того, чтобы он прилетел, нужна чёткая и какая-то прорывная повестка дня. Следующий год, согласно нашим договоренностям, будет Годом России в Молдове. Может быть, нам удастся убедить наших российских партнёров, чтобы состоялся рабочий визит. Было бы идеально, чтобы к тому моменту мы по каким-то направлениям достигли прогресса. Может быть, даже по важной для нас стратегически приднестровской проблеме. Я не говорю, что это будет, но это было бы хорошей повесткой дня», — сказал Игорь Додон.

Конечно, ждать в ближайшие годы, что отношения России и Молдавии резко улучшатся на фоне намерения молдавских властей отказаться от антироссийской риторики, не приходится. Однако, то, что они не ухудшатся — это точно, и само по себе это уже неплохо.

Русская линия

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