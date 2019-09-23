Клирики Элладской Церкви посетили с паломнической поездкой Киев и высказались о давлении на греческое священноначалие по вопросу о признании «ПЦУ»…

Игумен греческого монастыря святого пророка Илии на острове Идра архимандрит Феолог (Григориатис), бывший представитель Элладской Православной Церкви при Европейском Союзе протоиерей Николай Саввопулос, а также иеромонах Иерофей Саввопулос по благословению митрополита Егинского Ефрема прибыли в Киев, чтобы поддержать верующих УПЦ, сообщает официальный сайт УПЦ.

22 сентября 2019 года греческие священнослужители сослужили Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию за Божественной литургией в Киево-Печерской Лавре. После богослужения они обратились к Предстоятелю УПЦ и передали ему обеспокоенность православного духовенства и мирян Греции относительно кризиса внутри Православия в связи с событиями на Украине.

Клирики Элладской Церкви попросили верующих Украинской Православной Церкви держаться Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и хранить верность канонической Церкви, которую они наследовали от своих предков, и в которой они получают духовное окормление.

Также архимандрит Феолог, протоиерей Николай и иеромонах Иерофей накануне собрания иерархов Элладской Православной Церкви в октябре 2019 года и возможного принятия решения относительно украинского церковного вопроса обратились к архиереям своей Церкви с призывом не признавать украинских раскольников.

«Во время этого паломничества мы пережили тот подвиг, который совершает верующий православный народ Украины, чтобы остаться в своей родной вере и сохранить места богослужения, унаследованные им от предков. Мы воочию убедились в боли и тревоге верующих православных украинцев, а также увидели удивление в их глазах, когда они, обращаясь к нам, тем, кто прибыл из Греции, направляли нам один большой вопрос: почему?

И это «почему», как мы убедились, переживают ежедневно миллионы православных. Почему эти гонения, и к тому же с подписью братской руки? Почему они не могут быть свободными, верить и быть в общении с Церковью, которую они приняли от своих предков и в которой получили окормление с детства? Почему священников и верующих насильно изгоняют из своих храмов из-за вмешательства политиков?", — отметили представители Элладской Церкви.

«Сегодня мы должны признаться вам в том, что всё это время Голгофы, на которую сходит Украинская Православная Церковь, верующий народ и клир Греции с тревогой следит за развитием событий и молится о наступлении мира, примирения и любви в душах людей, потому что к таким шагам должна вести наша вера.

Семинарист-первокурсник прекрасно знает, что греховность как свойство человеческой природы может быть исцелена покаянием, и человек может прийти к спасению. Он знает также, что создание раскола, упорство в нём и присоединение к нему без покаяния никогда не исцеляются и строго осуждаются церковным канонам, и с убедительностью ведут к смерти души.

Как следствие, церковного общения с людьми, которые создали раскол и были лишены сана Церковью, при чём, когда это лишение сана было всеправославно принято, а также сослужения с людьми, которые не имеют канонического рукоположения внутри Церкви, осуждаются церковным канонам как соучастие в расколе и могут быть расценены как крайнее выражение эгоизма, что уверенно ведет к духовной смерти.

Итак, легко убедиться, что-то, что произошло как некое нововведение, после того, как в Киеве собрались разнородные религиозные элементы, которые не имели никакого отношения к православной каноничности, ни в коем случае не может называться православным Собором. Понятно, что и заранее подготовленные в кабинетах политиков результаты и решения этих собраний не могли сделать ничего другого, как создать ещё одну церковную структуру, структуру неизвестного типа и до сегодняшнего дня чуждую Православному миру и его церковной истории", — заявили греческие священнослужители.

«Но мы должны признаться, что давление, оказываемое с целью признания этой новоявленной церковной структуры, является весьма ощутимым и, по всей видимости, совершается международными политическими деятелями.

До сих пор у нас была всемирно единая Православная Церковь и это, как представляется, совсем не нравилось насадителям глобализации и тем, которые желают, возможно, навязать миру так называемую всерелигию. Единство Православной Церкви было большим препятствием в их глазах, и они пытаются разрушить это единство изнутри. Они хотят лишить силы слово Церкви о спасении и заставить её заниматься несущественными и вторичными проблемами человека.

Это правда, и они сработали профессионально. Хорошо изучив православную экклезиологию, они поняли, что настаивая на признании этого новоявленного церковного образования, они достигают разрушения Православия в буквальном смысле.

Они исследовали и узнали, что единство в Православной Церкви подтверждается участием в совместной Евхаристии. Ведь это именно то, что отличает нас от еретиков, которые участие в своей так называемой «божественной евхаристии» распространили на всех, даже на иноверцев.

Так вдохновители взаимного прекращения общения и раскола, который, к сожалению, должен произойти быстрыми темпами, достигают своих нечестивых целей.

Не будем забывать, что Вселенская Патриархия в 2004 году прервала общение с Архиепископом Христодулом, потому что иерархия Элладской Церкви избрала трех митрополитов так называемых Новых Земель, не спросив Фанар. Тогдашнее решение о прекращении общения сопровождалось также угрозой, что «если эта „каноническая аномалия“ продолжится, Патриархия отнимет Томос об автокефалии 1850 года».

По всей видимости, эта же угроза висит и над архиереями, которые будут призваны выработать решение об украинской автокефалии.

Некоторые в Греции высказывают опасения, что есть если мы в Православной Церкви дошли до того, что безосновательно отменяются постановления возрастом 300 и более лет, такие как Патриарший Акт 1686 года в отношении Русской Церкви, то, возможно, отказ от признания этой новоявленной украинской церковной структуры создаст повод для отобрания и автокефалии у Элладской Церкви 1850 года.

К сожалению, есть епископы, которые мыслят так и из-за этого готовы участвовать в антиканонических деяниях, пренебрегая православной экклесиологии, которая основывается на правилах Вселенских и других Соборов, и ставят её в подчинение Патриаршим решением.

Насадители этого ненормального положения считают, что угрозами и насилием они смогут сломить сопротивление тех, которые настаивают на сохранении канонов.

Уже сегодня, через восемь месяцев после дарения так называемой автокефалии и притом, что ни одна из Поместных Православных Церквей её не признала, внутри Православия творится большое зло. Разделение и раскол начали пускать корни, которые, если продолжат распространяться, с математической точностью приведут к окончательному рассечение нашей Церкви, а также к появлению меньших расколов внутри Поместных Автокефальных Церквей.

Сегодня на Афоне и в Греции много настоятелей монастырей, иеромонахи и другие клирики отказываются сослужить с теми, кто сослужил с еретиками.

Среди иерархов Элладской Православной Церкви много кто отказывается признавать или служить с теми, кто сослужил с раскольниками. Если это достигнет низших слоев клира, у нас будут священники, которые будут отказываться служить с каждым, кто имеет признаки того, что сослужил с раскольниками.

Также искусно культивируются мысленная напряженность и разделение между грекоязычными и славяноязычными Православными Церквями, не имеющие никакого подлинного основания среди верующего народа и клира.

Мы в Греции гордимся тем, что благодаря образованным от Бога братьям из Фессалоник Кириллу и Мефодию, наши братья-славяне получили кириллический алфавит. И в то же время мы благодарны нашим братьям-славянам, потому что мы окормлялись духовно, среди прочего, наставлениями великих богословов, учителей, писателей и литераторов из России, Сербии и Румынии.

Абсолютное искажение смыслов и понятий в аргументах, используемых на пользу раскольнической структуры, похожие на оруэллизм, то есть пропагандистское манипулирование фактами и явное искажение истины. Цель этих аргументов — запутать и дезориентировать Православную полноту.

Они порицают, и справедливо, этнофилетизм, причём специально для этого организуют конференции, и в то же самое время утверждают, что каждая нация имеет право на автокефалию. Тем самым они стремятся рассечь и разделить Православие на многочисленные мелкие кусочки по чисто этнофилетическим критериям.

Недавно появились заявления, что поскольку мы являемся греками, наш долг — поддержать выбор автокефалии. Если это не этнофилетизм, то что же тогда этнофилетизм?

Так называемой автокефалией для раскольников они вкладывают бомбу в основу православного единства и в то же время призывают к единству и миру между народами.

Они служат с нераскаянными раскольниками и обнимаются с украинскими еретиками-униатами, и в то же время осуждают каноническую Украинскую Православную Церковь с миллионами православных христиан на небытие, и к тому же ещё осуждают её как зачинщицу и виновницу раскола за то, что она не пошла вместе с раскольниками.

Они жестоко ранят православную соборную систему, подменяя первенство чести новоявленными и несуществующими в Православии теориями «первый без равных» (primus sine paribus), и в то же время доказывают перед папой ценность соборной системы.

Мы в Греции будем следовать словам наших мудрых иерархов и учителей, которые ясно высказались, несмотря на давление, против так называемой автокефалии и за каноническую Украинскую Православную Церковь.

Среди них — Святейшие Патриархи Александрийский Феодор и Иерусалимский Феофил.

Мудрый иерарх и профессор Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, который вместо Церкви принял пепел, но создал православное чудо с новыми храмами, учреждениями, школами, больницами и который должен быть примером для подражания для всего православного клира.

Блаженнейший Архиепископ Кипрский, который не признает новую структуру в Украине, а также Митрополиты Кипрской Архиепископии: Лимассольский Афанасий, Киккский Никифор и Тамаский Исаия.

Митрополит Пирейский Серафим, Кифирский Серафим и Керкирский Нектарий.

И даже ученый митрополит Навпактский Иерофей, который, не смотря на то, что считает признание автокефалии неизбежным, предлагает, прежде каких бы то ни было действий со стороны Элладской Церкви, спросить у Вселенской Патриархии, на основании каких канонов она осуществила восстановление лишённых сана и отлучённых раскольников и по какой православной логике приняла не рукоположенных в качестве епископов.

Мы твердо знаем из церковной истории, что любое соборное решение в православном мире, что имеет предметом канонические и экклезиологические вопросы, может иметь авторитет и силу только единогласно.

Любая Церковь, которая станет решать эти вопросы не единогласно, но большинством голосов, подвергнет большой опасности и своё собственное единство.

Исходя из этого, мы уверены, что никакая из Поместных Церквей не станет соучастницей внутриправославного раскола и не будет создавать своими решениями предпосылок для меньшего раскола внутри себя самой.

Завершая это скромное слово, мы выражаем смиренный призыв всем, кто любит нашу православную веру и желает её единства, и адресуем этот призыв особенно нашим епископам в Греции и во всём мире.

Приклонитесь и прислушайтесь к боли, плачу, горю и слез миллионов наших православных братьев Украины.

Умоляем вас, прежде, чем вы примете любое поспешное решение, которое окончательно разрушат православное единство, ответьте на эти важные вопросы православного верующего украинского народа, вопросы, которые были заданы и нам:

Братья наши православные, почему вы с нами воюете? Почему вы не даёте нам продолжать верить в наше Православие? Почему вы хотите выжить нас из наших родных церковных границ? Какое зло мы сделали и за что вы осуждаете нас на небытие между православными? Почему вы хотите привести нас в раскол? Почему приравниваете к тем, которые желают зла нашему святому Православию? Почему вы возводите клевету на нас, будто мы этнофилетисты, так как мы верим, что Православие стоит над границами между государствами, которые определяют люди?

Ваше Блаженство, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий! С такими непритязательными размышлениями и непониманием мы оставляем Киев и возвращаемся в Грецию. Позвольте нам выразить наше безграничное уважение к Вашей личности и молить Бога о том, чтобы Он дал Вам силы и был Вашим помощником в Вашем очень тяжелом подвиге.

Сердечно молимся, чтобы вы, наши православные братья Украины, сохранили свою веру чистой в Украинской Православной Церкви под омофором Митрополита Онуфрия и его Священного Синода. Пусть Бог мира предотвратит раскол и принесет опять желаемое единство в нашей Святой Православной Церкви. Аминь".

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