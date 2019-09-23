С 21 по 22 сентября в селе Большое Болдино Нижегородской области состоялся II Международный фестиваль искусств «Золотое Болдино». Организаторами фестиваля выступили творческое объединение «Наше Отечество» (Нижний Новгород) и администрация Большеболдинского района Нижегородской области, сообщает сайт Нижегородской епархии.

Фестиваль по традиции начался с праздничного богослужения в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы, построенном дедом Пушкина Львом Александровичем. После литургии гости, участники праздника и жители села прошли крестным ходом по его улицам. Шествие возглавил благочинный Болдинского округа Лысковской епархии иерей Евгений Качкин. Его участники несли святыни ежегодного крестного хода из Лукоянова до деревни Николаевка, организуемого «Нашим Отечеством» по благословению епископа Лысковского и Лукояновского Силуана.

В фестивале приняли участие звонари из Санкт-Петербурга, Суздаля, Москвы, Валдая и Нижнего Новгорода. В оба дня праздника звонари выступили с концертами у стен Успенской церкви, познакомив гостей фестиваля с разными традициями звонов и своим музыкальным творчеством. Кроме звонов, на передвижной звоннице и большой колокольне они исполнили песнопения под гусли, гитару и и вибрафон.

«Многие звонари являются мультитворческими личностями, — пояснил художественный руководитель форума звонарей Алексей Кофанов. — Кроме звонарного мастерства, они владеют разными инструментами, сочиняют стихи и песни, пишут музыку. Ребята импровизировали. К примеру, старинные сербские распевы сегодня звучали под аккомпанемент вибрафона. Болдинская земля — чернозем для творческого человека, и нам хотелось показать, как под влиянием соборной молитвы и феномена Болдинской осени рождаются произведения искусства, глубокие и одухотворенные».

В первый день фестиваля также состоялся всероссийский форум мастеров колокольного искусства, который возглавил вице-президент Ассоциации колокольного звона России Сергей Старостенков. Его тема — «Колокольный звон в традиции сквозь века». Участники форума рассказывали о местных традициях звонов, их восстановлении и развитии, о своих школах и фестивалях колокольного искусства. Кроме того, речь шла об особенностях обучения детей звонарному мастерству, о проблемах, перспективах в области развития колокольного искусства, а также научных открытиях, подтверждающих целительную и очистительную силу звона колоколов.

В тот же день в Большеболдинском культурно-досуговом центре прошел творческий вечер с выступлением лауреатов международных конкурсов, солистов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского Эдуарда Морозова и Натальи Кирилловой, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей оркестра русских народных инструментов детской музыкальной школы имени А. Д. Улыбышева, обладателя гран-при международных конкурсов хореографического ансамбля «Шоколад», лауреата международных конкурсов эстрадно-хореографической студии «Кораблик детства», победителя всероссийских конкурсов театра «Кораблик детства».

Специальным гостем фестиваля стал художественный руководитель и главный дирижер оркестра корейских народных инструментов «Иксан», солист национального ансамбля аристократической музыки «Ири», президент национального общества по сохранению традиций корейской музыки «Ири Хянче Чуль Пхунню» О Сог Шин.

Кульминацией первого дня фестиваля стал Пушкинский бал, который состоялся в ротонде культурно-досугового центра. Танцевальная программа состояла из классических старинных бальных танцев, часть которых была разучена участниками накануне. Перед гостями выступили артисты в одежде пушкинской поры. Они рассказали о правилах бального этикета XIX века, а также провели игры и мастер-классы по польке и котильону.

22 сентября в рамках фестиваля «Золотое Болдино» состоялся литературно-музыкальный концерт с участием камерного хора Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при московском Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

Хор исполнил произведения народной и церковной музыки, а также классические сочинения. По словам руководителя хора Никиты Сергеева, цель концерта — рассказать о перекрестном влиянии и взаимном обогащении русской духовной музыки и классической художественной литературы. «В течение двух месяцев мы с ведущей этого вечера разрабатывали светскую часть программы, чтобы ее рассказ о религиозных мотивах и духовных поисках Пушкина перекликался с исполняемыми произведениями», — поделился руководитель хора. Камерный молодежный хор 21 и 22 сентября также принял участие во всенощном бдении и Божественной литургии в Успенской церкви Болдина.

Приезд хорового коллектива в Болдино стал возможен благодаря реализуемому Успенским приходом проекту «Пушкин в песне», который получил поддержку Фонда президентских грантов и направлен на популяризацию, сохранение, развитие и продвижение русской словесности.

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