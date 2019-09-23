Государственное бюро расследований Украины, спустя 5 лет после трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, где в Доме профсоюзов заживо были сожжены десятки людей, наконец, возбудило уголовное дело против одного из лидеров майдана и украинских националистов Андрея Парубия, координировавшего действия националистов во время этого ужасного преступления, сообщает Страна.уа.

Уголовное дело было открыто по заявлению известного украинского юриста Андрея Портнова, который обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором указал, что в в сожжении людей в Одессе непосредственное участие принимали сторонники майдана, которых накануне «благословил» Андрей Парубий.

Слухи о причастности Парубия к событиям 2 мая в Одессе ходили давно. Говорили, что он координировал майдановцев, которые стали одной из сторон того кровавого конфликта. Почвой для этих слухов стали два видео. Известно, что за четыре дня до трагедии Парубий был в городе, где подарил бронежилет сотнику-майдановцу Николаю Волкову. Потом именно в этом или похожем бронежилете Волков стрелял по окнам дома профсоюзов — что также было запечатлено на видео. Он умер от болезни в феврале 2015 года.

О роли Парубия в событиях в Одессе говорили ещё три свидетеля — экс-руководитель областной милиции Петр Луцюк, экс-замначальника Одесской милиции Дмитрий Фучеджи и местный активист-майдановец Руслан Форостяк.

Все трое утверждали, что секретарь СНБО координировал действия местных активистов и лично объезжал блок-посты. А Фучеджи уточнял, что решение привлечь «заградотряды» Парубия принял губернатор Владимир Немировский — после того, как МВД отказалось зачищать Антимайдан.

Кроме того, в прошлом году в Израиле вышел фильм о событиях 2 мая в Одессе. В нём гражданин Грузии Цезари Баджалидзе заявил, что по договоренности со спикером Рады Андреем Парубием он вошёл в группу «наёмников», которые устроили побоище и пожар в Доме профсоюзов в Одессе.

Сам Парубий опровергал эту информацию и заявлял, что фильм распространяет фейки. А поскольку у власти на Украине всё ещё находились «майдановцы», эта история заглохла до августа 2019 года.

27 августа сего года Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова открыло-таки уголовное производство против тогда ещё спикера Андрея Парубия — по факту массовой гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Согласно заявлению юриста, экс-спикер мог сыграть одну из ключевых ролей в серии провокаций, закончившихся массовой гибелью активистов Антимайдана.

«Я актуализировал определенные факты, которые уже имеют место в публичной плоскости. Считаю, что для полноценного разбирательства следствие должно запросить данные о его телефонных контактах накануне и в ходе событий, а также пообщаться со всеми фигурантами. Сегодня Парубий не может повлиять на силовиков, поэтому есть шанс докопаться до истины. И в том числе узнать, какие директивы он доводил в ходе совещания с руководством Одесской области за три дня до трагедии», — заявил Андрей Портнов.

Юрист в своем ходатайстве изложил алгоритм действий по установлению виновных в событиях 2 мая. По его мнению, необходимо изъятие личного дела Парубия, а также снятие копий со всех его решений за то время, когда он занимал кресло секретаря СНБО, информации и о его командировочных листах, и переписке с парламентской следственной комиссией, которая в 2014 году изучала обстоятельства массовой гибели людей в Одессе и на Донбассе.

Во-вторых, ГБР должно получить сведения о лицах, которых Портнов считает центральными фигурами в организации бойни в Одессе. Речь идёт о персональных данных, информации о наличии разрешений на ношение огнестрельного оружия и зарегистрированных данных экспертов в отношении определенных активных участников событий.

Также Портнов предложил установить детализацию мобильных номеров, которые на момент трагедии 2 мая в Одессе использовались Парубием и другими руководителями евромайдановского движения. За счёт этой информации, а также следственным путём, как считает Портнов, оперативники смогут восстановить суть служебных совещаний. Такие мероприятия проводились в Одессе незадолго до трагедии 2 мая.

Помимо этого юрист счёл целесообразным для следствия изъятие протоколов оперативных совещаний в Одесской области за два месяца, предшествующих трагедии, и выяснить, какие вводные и команды давались на тот момент руководителю регионального главка МВД Петру Луцюку Петром Порошенко, Андреем Парубием, Юрием Луценко и Алексеем Гончаренко.

Также Портнов предложил ГБР сосредоточиться на установлении персон, которые проживали в момент трагических событий в Доме профсоюзов Одессы. Он настаивает на установлении анкетных данных постояльцев баз отдыха «Экономист», «Белая акация», Молодая гвардия", санатория им. Горького, гостиницы «Дом Павлова», спортбазы в Новой Дофиновке, где вероятно «осели» накануне трагедии приезжие участники событий 2 мая 2014 года.

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