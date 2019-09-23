Архиепископ Австралийский Макарий настаивает, что Константинополь сам может решать проблемы мирового Православия, и никакой Всеправославный собор ему не нужен…

Архиереи из близкого окружения Константинопольского Патриарха Варфоломея, благодаря советам которых глава Фанара решился на антиканоническую авантюру на Украине, продолжают убеждать своего Предстоятеля в том, что он является пернствующим в мировом Православии и ему не нужны никакие Всеправославные соборы, чтобы вмешиваться в дела других Поместных Православных Церквей и признавать тех или иных раскольников.

Об этом свидетельствую слова архиепископа Австралийского Макария, которые он произнёс 22 сентября 2019 года во время посещения во главе с группой паломников богослужения в храме святого Фоки в Стамбуле, сообщает «Ромфея.Новости».

«Вы должны прийти и подумать о Матери-Церкви и помолиться за неё», — заявил Патриарх Варфоломей в своей речи после Божественной литургии в указанном храме. Затем слово взял архиепископ Австралийский Макарий.

«Мы живём сегодня в тёмную эпоху, поскольку это касается нашей Церкви. Наши единоверцы бросают вызов Патриархату, потому что некоторые не могут смириться с тем, что есть первый в Православной Церкви. Это, действительно, серьёзная проблема», — заявил иерарх.

Австралийский архиепископ, который лично очень много сделал для признания Фанаром украинских раскольников, указал, что отказ Поместных Православных Церквей признать «ПЦУ» был вызван не антиканоническими деяниями Фанара, а «ложным восприятием относительно первого в Православной Церкви».

«Они даже предлагают призвать к созыву Всеправославного Собора для решения вопросов, которые веками рассматривались Вселенским Патриархатом», — возмутился владыка Макарий, дав понять, что никакие Всеправославные Соборы Константинополю теперь не нужны, чтобы вмешиваться в дела других Поместных Православных Церквей.

Вместе с тем, он добавил, что «мы, иерархи Вселенского Престола, должны приложить серьёзные усилия для сохранения единства внутри Константинопольской Матери-Церкви», а единство всего остального православного мира Фанар, похоже, теперь мало интересует.

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