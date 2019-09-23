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Сводка новостей от 23 сентября 2019

В Санкт-Петербургской епархии прошел велопробег

Велопробег, приуроченный к пятилетию молодежного клуба «Слава» при храме великомученика Победоносца Георгия в Купчине, прошел 21 сентября во Фрунзенском благочинии при поддержке районной администрации и УМВД района, сообщает ИА «Вода живая».

После Божественной литургии, которую совершил благочинный и настоятель протоиерей Алексий Исаев, участники отправились по маршруту «Храмы Фрунзенского округа».

Первая остановка была сделана у строящегося храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери на Гамбургской площади. Настоятель протоиерей Артемий Белобородов рассказал о строительстве и о временном храме священномученика Николая Симо, единственном в городе, носящем имя этого святого.

У храма святого Иова Многострадального на Волковском кладбище гостей встречал настоятель протоиерей Леонид Степанов. Они помолились у святынь, настоятель рассказал о храме, который никогда не закрывался.

У храма Воскресения Словущего на Литераторских мостках под колокольный звон состоялась встреча с настоятелем протоиереем Феодором Марковичем. Он рассказал о храме, перечислил известных людей, покоящихся кладбище, ответил на вопросы, в частности, об истории праздника Воскресения Словущего.

Окончанием путешествия стала беседа с благочинным за чаепитием в Георгиевском храме. Ребята поделились впечатлениями.

«Подобные спортивные, познавательные, культурные мероприятия будем проводить и в дальнейшем, — сказал отец Алексий. — Служа двадцать лет во Фрунзенском районе, всегда радуюсь, когда приходят в храм молодые, перспективные, думающие люди. Значит, Бог Своей любовью касается их сердец».

Русская линия

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