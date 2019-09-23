|Сводка новостей от 23 сентября 2019
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«Мы уверены, что никакая из Поместных Церквей не станет соучастницей внутриправославного раскола и станет признавать украинских раскольников»
Владимир Легойда: Никаких прещений со стороны священноначалия в адрес священников, подписавших письмо в защиту фигурнатов «московского дела», быть не может
Кишинёв меняет вектор
Факты преступных деяний налицо
Сербский Патриарх Ириней покинул больницу
Им нужен православный папа Римский
В память о погибших, в помощь и утешение живущим
Этот день в Русской истории
Московская Патриархия предупреждает епархии о мошеннических письмах
В Большом Болдине состоялся двухдневный Международный фестиваль искусств «Золотое Болдино»
В Екатеринбурге состоялся традиционный «детский» крестный ход
Православным активистам отказали в переименовании улицы Хохрякова в Екатеринбурге
Музеи античности и христианства будут открыты в Херсонесе на юго-западном побережье Крыма