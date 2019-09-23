В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом опровергли сообщения СМИ о том, что священнослужителей якобы строго накажут…

Владимир Легойда: Никаких прещений со стороны священноначалия в адрес священников, подписавших письмо в защиту фигурнатов «московского дела», быть не может

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» прокомментировал публикации о возможном наказании священников, которые без благословения архиереев подписали письмо в защиту фигурантов «московского дела».

Отвечая на просьбу прокомментировать подобные публикации, Владимир Легойда заявил, что ему «неизвестно ни о какой реакции священноначалия, которая бы предполагала какие бы то ни было последствия, прещения или репрессии, для тех, кто подписал письмо». При этом глава Синодального отдела отметил, что метод действий священников поддерживают далеко не все в Русской Православной Церкви.

«То, что мы хотели сказать, в том числе и по отношению к этому письму и по отношению к действиям Церкви, было сказано. Я могу лишь повторить, что Церковь, действительно, много занимается тем, что мы именуем печалованием, и большая часть этого проходит в непубличном поле. Это системная работа, она не связана с какими-то громкими делами», — сказал он.

Владимир Легойда отметил, что сам регулярно подписывает письма в правоохранительные органы с просьбой содействовать условно-досрочному освобождению того или иного человека, но делает это непублично. Также он напомнил о работе правозащитного центра Всемирного русского народного собора, который также занимается подобного рода деятельностью.

«Причём это не то, что мы подписали, и я про это забываю. Мы пытаемся следить, сопровождать эти письма, добиваться какой-то реакции и так далее. Но это всегда, как и предполагает печалование, забота о конкретном каком-то человеке, попытка ему помочь без вмешательства в прерогативу судебных органов, вообще правоохранительных органов, потому что это их степень ответственности, но людям мы пытаемся помогать», — отметил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела также отметил, что ему понятна озабоченность сложившейся ситуацией, но чрезмерные эмоции, искусственное подогревание общества на эту тему, только вредят делу и не способствуют диалогу по указанной теме.

Похожую позицию занял по данному вопросу и председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион, который в эфире передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия» признал, что у священников есть право публично выражать своё мнение в защиту тех или иных людей и поступать по совести, и никаких прещений здесь быть не может. Вместе с тем, он напомнил о необходимости согласовывать свои действия в публичном пространстве с правящим архиереем.

«Официальную позицию Церкви выражают официальные люди: Патриарх имеет право высказываться по всем вопросам, а вот председатель Отдела внешних церковных связей озвучивает официальную позицию Церкви, касающуюся сферы его компетенции. Не думаю, что каждый из почти 40 тысяч священников может согласовать своё мнение с Патриархом, но священники обязаны согласовывать своё мнение с правящим архиереем той епархии, к которой они принадлежат», — отметил владыка.

Митрополит Иларион также отметил, что последние события, когда на защиту осуждённых вставали разные группы людей, показывают, что «не всё у нас благополучно в судебной сфере, тем более, что мы видим, как под влиянием общественных протестов пересматриваются приговоры». «Подобного рода события свидетельствуют о том, что в обществе возрастает чувство ответственности людей друг за друга», — отметил митрополит Иларион.

Русская линия