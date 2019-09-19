Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2019

Польская Православная Церковь заявила о неизменной поддержке канонической Церкви на Украине
Епископ Барышевский Виктор встретился с Предстоятелем Польской Церкви Блаженным Митрополитом Саввой…

Блаженнейший митрополит Варшавский Савва и епископ Барышевский Виктор19 сентября 2019 года состоялась встреча главы Представительства УПЦ при международных организациях епископа Барышевского Виктора с Предстоятелем Польской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Епископ Виктор передал Предстоятелю Польской Православной Церкви тёплые слова приветствия от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и выразил благодарность за постоянную молитвенную поддержку Украинской Православной Церкви.

Глава Представительства УПЦ при международных организациях проинформировал Предстоятеля Польской Церкви о положении Украинской Православной Церкви после изменения государственной власти на Украине, выразив надежду на постепенное прекращение притеснений верующих и религиозных организаций УПЦ, ссылаясь на публичные высказывания первых лиц государства о невмешательстве в дела Церкви.

Владыка Виктор отметил, что за последние месяцы захваты православных храмов сторонниками «ПЦУ» хоть и уменьшились, но не прекратились совсем.

Также внимание было сосредоточено на информации по обсуждению «украинского церковного вопроса» в среде Поместных Православных Церквей.

В свою очередь, Блаженнейший Митрополит Савва выразил свою неизменную поддержку Украинской Православной Церкви и Ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Русская линия

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