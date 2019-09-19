17 сентября 2019 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве прошло межведомственное совещание представителей синодальных отделов для координации работы по открытию образовательных центров Русской Православной Церкви по подготовке приходских специалистов, сообщает Патриархия.ru.

Согласно решению Высшего Церковного Совета об объединении различных профилей подготовки церковных специалистов Межведомственная церковная комиссия разрабатывает единый учебный план. Он предполагает подготовку специалистов в области приходского просвещения и включает в себя миссию, катехизацию, молодежную и социальную работу.

Участники заседания обсудили, что предполагает деятельность приходского специалиста. Он сможет организовать миссионерскую деятельность прихода, работать с молодежью, проводить катехизаторскую работу. Это будет специалист широкого профиля, универсальный и высококвалифицированный. Его деятельность глубже и серьезней, чем работа приходского консультанта. Бывает так, что на приходе много должностей, а людей не хватает. Важно, чтобы на приходе был человек, который может помочь организовать приходскую жизнь.

В конце совещания участники поделились предложениями по работе группы над единой должностной инструкцией для приходского специалиста.

В совещании приняли участие: протоиерей Александр Прытков, помощник председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, руководитель аппарата Отдела; иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации; игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела; иеромонах Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального миссионерского отдела; иерей Александр Алешин, заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи; Андрей Оберст, руководитель сектора по связям с епархиями Синодального отдела по делам молодежи; Денис Туголуков, ведущий специалист сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации; Антон Ракушин, специалист сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации; Илья Никишов, пресс-секретарь Учебного комитета Русской Православной Церкви.

Русская линия