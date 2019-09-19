Печальная история, которая произошла в Гатчинской епархии в связи с тем, что одной из родительниц крещаемого ребёнка не понравилось, как священник обращался с её дитём по время Таинства Крещения, получила неожиданное продолжение.

Как оказывается, после того, как правящий архиерей Гатчинской епархии епископ Митрофан принёс указанной женщине свои извинения и на год запретил в служении допустившего скандал игумена Фотия, этим вопросом (не без участия родительницы ребёнка) решили заняться в прокуратуре.

Прокурорские работники Ленинградской области рьяно взялись за дело и выявили «нарушения закона в действиях священнослужителя», сообщает Интерфакс. Проведенная проверка выявила, что «в ходе обряда священник вёл себя агрессивно по отношению к ребёнку, применял к нему силу и причинил телесные повреждения».

В прокуратуре отмечают, что, «несмотря на попытки родителей и родственников мальчика воспрепятствовать таким действиям, служителем Церкви обряд не был прекращён».

По итогам проверки в прокуратуре заключили, что действия священника повлекли «грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами прав несовершеннолетнего».

В связи с «выявленными нарушениями федерального законодательства» в адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

При этом остаётся загадкой, что это за нарушения и каким образом их можно устранить. Может быть, в Гатчинской епархии в угоду прокуратуре надо просто запретить все Крещения детей?

Ужасно, но действия областной прокуратуры являются давно известными Церкви методами безбожной советской власти, когда чиновники указывали русскому священноначалию, как им молиться и каким образом совершать или не совершать Таинства.

В советские годы таким предписаниям никто бы не удивился, но сейчас вроде бы другие времена.

Если в прокуратуре Ленобласти работают одни иноверцы — иудеи, мусульмане или сатанисты, то действия по вынесению этого предписания не вызывают удивления. Тогда власть у этих людей, и Церкви ничего не остаётся, как только терпеть их измывательства, что она и делала все советские годы. Но если эти люди крещённые христиане, то своими действиями они поставили себя вне Церкви и подпадают под канонические прещения вплоть до отлучения. Не боятся ли они, что на Страшном суде Господь тоже предъявит им «предписание» за гонение на Церковь Божию?

Напомним, что речь идёт о чём-либо, а о Таинстве Крещения, то есть о схождении на крещаемого Духа Святого. А Господь строго предупреждает: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». (Мф. 12:31−32).

Что же касается Гатчинской епархии, то хотелось бы, чтобы наше священноначалие высказалось и вынесло прещение не только игумену Фотию, но и той мамаше, которая подала заявление на священнослужителя в прокуратуру, ведь это прямое нарушение церковных канонов. Или они существуют только для священников и не касаются мирян?

Может быть, тогда и прокуроры перестанут указывать нашему священноначалию, как им совершать Таинства и когда их прекращать.

Русская линия