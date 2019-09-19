Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2019

Хор детского приюта «Отрада» исполнит в Германии духовную музыку

Хор детского приюта «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском монастыре Калужской области выступит в Германии 20 и 22 сентября в рамках комплекса мероприятий «Дни российской духовной культуры в Германии», который реализуется Министерством культуры России во взаимодействии с МИД России и РПЦ. Данный комплекс включен в программу «Русские сезоны» в Германии, сообщает ТАСС.

Приют «Отрада» основан по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при Свято-Никольском Черноостровском монастыре в 1994 году. В 2000 году в приюте начал существовать детский хор. Творческий коллектив «Отрада» успешно гастролирует по городам России и Европы и представляет Россию на многих международных мероприятиях. Хор принимал участие в зарубежных фестивалях и концертах, участницы хора выступали в Тель-Авиве, Горненском монастыре Израиля, монастыре Ормилии в Греции, в Ларнаке и Лимассоле на Кипре, в итальянских городах Бари, Лорето и Террачина, в испанском городе Сеговия, в Вене, Зальцбурге, Бонне, Дюссельдорфе, в Каннах, Салониках и Афинах. Участницы хора в дни православных праздников дают концерты в храмах, музеях, консерваториях, выступают в социальных и медицинских учреждениях.

В репертуаре коллектива произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка и народные песни. В программе концерта в Германии: классические хоровые произведения, народные песни, композиции на слова великих русских поэтов, воспевающие красоту родных мест, литургические песнопения.

Хор был удостоен государственной премии фонда «Исполнительское искусство», получил звание лауреата I степени на VIII Международном фестивале православной музыки «Рождественская песнь», является лауреатом многих православных фестивалей.

Русская линия

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Хор детского приюта «Отрада» исполнит в Германии духовную музыку

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