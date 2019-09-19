|Сводка новостей от 19 сентября 2019
|
|
В духе советских безбожных властей
Геннадий Онищенко: Минздрав должен бороться с вредными привычками россиян, а не рекламировать ежедневное употребление спиртного
За мир, но на условиях «партии войны»
Михаил Погребинский: Команда Зеленского сама не знает, чего хочет
Били по саудитам — попали по американцам
Этот день в Русской истории
В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная I Санкт-Петербургскому фестивалю «Трезвая волна»
В Екатеринбурге прошёл турнир отцов и детей «Кубок поколений» среди приходских и военных клубов
Состоялись торжества по случаю 75-летия образования Луганской епархии
В Храме Христа Спасителя прошло межведомственное совещание по подготовке приходских специалистов
Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков поучаствовал в экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш»
Уникальную иконостасную раму вернули в церковь на острове Кижи