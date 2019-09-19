Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2019

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков поучаствовал в экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш»

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков поучаствовал в экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш», сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Проводимая Институтом океанологии им. Ширшова экспедиция продлилась месяц, в ее составе было более 70 ученых и сотрудников РАН.

Путешествие началось с молебна на верхней палубе. Совершил его владыка Иаков. Так же архипастырь совершал Литургии во все воскресные и праздничные дни.

«Экспедиция стала ценным вкладом в изучение арктических морей (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское), кардинально отличающихся по своей скудости в системе биоресурсов от Баренцева и Чукотского морей. Учеными были обследованы и специальные объекты, затопленные в свое время в акватории Карского моря и заливах восточного побережья Новой Земли. Также за время экспедиции были установлены поклонные кресты на берегах заливов Абросимова, Степового и Медвежьего — как свидетельства изучения и продолжения истории Русской Арктики. Освятил заливы и памятные знаки епископ Иаков, дабы Господь хранил от бед и напастей Русскую Арктику», — сообщается на сайте Нарьян-Марской епархии.

Русская линия

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Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков поучаствовал в экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш»

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